Dennis te Kloese se despide de Feyenoord y parte rumbo a Rayados

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y la etapa de Dennis te Kloese en el Feyenoord llegó a su fin. El directivo neerlandés estuvo en el último partido del equipo de Rotterdam ante el AZ en la Eredivisie, que significó su salida del equipo del Orgullo del Sur.

Tras el empate, todo el público del Feyenoord Stadion le dio una ovación a Te Kloese, quien junto a Robin Van Persie, se acercó a las gradas y no pudo contener las lágrimas. El ahora directivo de Rayados de Monterrey también atendió a la prensa y destacó este último año con el conjunto de Rotterdam.

"Sí, ha sido un año difícil por todo lo que se ha visto. Al final, creo que apoyamos al equipo y al cuerpo técnico tanto como fue posible, en las buenas y en las malas. Y el resultado fue, al menos, positivo; esperamos seguir construyendo a partir de ahí", comentó a ESPN.

Dennis te Kloese, en Selección Mexicana | MEXSPORT

"Ir a Rayados es como volver a casa" Dennis te Kloese

Pese a que el directivo neerlandés no pudo contener su tristeza, también se dio el tiempo de asegurar que llegar con el conjunto regiomontano es "como volver a casa". Pese a nacer en Países Bajos, Dennis te Kloese vivió gran parte de en nuestro país, tanto que su esposa es mexicana y uno de sus hijos nació en nuestro país.

"No, ha sido una elección personal. Tengo que decir que nunca me sentí inseguro ni amenazado aquí; simplemente siento que ya no me valoran como debería y que no estoy en mi sitio. Llevo aquí casi cinco años. Como sabes, básicamente he vivido toda mi vida en México, así que se siente como volver a casa", aseveró.

Dennis te Kloese, en Chivas | MEXSPORT

¿Cuándo tomará su cargo en Rayados?

Pese a que ya fue anunciado por el equipo y comenzará a tomar decisiones en los próximos días, la llegada de Te Kloese será hasta los primeros días de julio. La directiva explicó que la llegada física del nuevo presidente deportivo a Monterrey está contemplada para el 1 de julio, con el objetivo de comenzar el proceso de transición junto a las diferentes áreas del club y preparar el arranque formal de su gestión.

Dennis te Kloese cuenta con amplia experiencia en el futbol internacional y en el balompié mexicano. Su perfil ha sido reconocido por su trabajo en formación de jugadores, planeación deportiva y construcción de planteles competitivos, aspectos que ahora buscará implementar nuevamente con Rayados.