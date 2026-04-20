Mateo Chávez recuerda a Chivas tras conquistar la Copa con AZ Alkmaar

El futbolista mexicano Mateo Chávez conquistó su primer título en Países Bajos con el AZ Alkmaar, luego de levantar la Copa Holandesa el pasado fin de semana. Sin embargo, más allá del logro deportivo, el exjugador del Chivas recordó sus raíces y comparar la emoción con lo que significaría ser campeón con el Rebaño Sagrado.

El canterano rojiblanco, quien también forma parte de la Selección Mexicana, compartió sus sensaciones tras el título obtenido en el futbol neerlandés, destacando el ambiente dentro del equipo y la conexión que encontró con sus compañeros, muchos de ellos formados en casa, situación que le hizo pensar en el conjunto tapatío.

Recordó a Chivas

Durante una entrevista, Chávez explicó que la experiencia de levantar el trofeo con el equipo neerlandés tuvo un significado especial debido a la presencia de jóvenes formados en el club, lo que le permitió hacer una comparación directa con el entorno que vivió en Guadalajara.

"La verdad me dio la sensación como si hubiera sido campeón con Chivas porque hay mucho canterano aquí y cuando les ves las caras de satisfacción es lo que yo me imaginaría si hubiera sido campeón en Chivas, eso lo hace especial", comentó para Claro Sports.

Mateo Chávez con el AZ Alkmaar | @AZAlkmaar

El futbolista también dejó claro que, independientemente de su poca participación dentro del terreno de juego, el título representa un logro colectivo que valora de manera importante en su carrera profesional.

"No soy malagradecido en sí jugué o no jugué, porque la verdad que somos campeones y es un orgullo porque es una meta que teníamos desde el inicio del año. Son cosas que no dependen de mí, pero son situaciones más grandes que una individualidad, trato de disfrutar con el equipo, de estar feliz porque es lo que siento", sentenció.

El equipo de Mateo Chávez se llevó la victoria ante Sparta | X: @AZAlkmaar

Confianza en el presente del Rebaño

Semanas antes de este logro, el propio Chávez habló sobre la actualidad de Chivas en el torneo Clausura 2026, donde el equipo se mantiene en la parte alta de la clasificación. El jugador aseguró que sigue de cerca el desempeño del club que lo formó y expresó su confianza en el plantel actual, al considerar que cuenta con los argumentos necesarios para competir por el campeonato.

“Yo creo que tienen equipo para ser campeones”, afirmó, respaldando el proyecto deportivo que se ha consolidado en la institución rojiblanca.