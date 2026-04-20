Chivas por la mejor marca de puntos en un torneo en los últimos 30 años

El Guadalajara que dirige Gabriel Milito además de convencer y regresar al equipo a los primeros planos, ha comenzado a hacer historia, por lo que a falta de dos fechas de que termine el campeonato, Chivas podría conseguir la mejor marca de puntos en un torneo en los últimos 30 años.

El conjunto Rojiblanco alcanzó los 34 puntos, una cifra histórica para la institución. En los últimos 30 años, el Guadalajara solo había llegado a esa marca en cuatro ocasiones: con Veljko Paunovic en el Clausura 2023, Hans Westerhof en el Clausura 2004 y Ricardo Ferretti en dos torneos consecutivos, Verano 1997 e Invierno 1998. Ahora, Gabriel Milito se suma a ese selecto grupo.

A diferencia de aquellos equipos, el actual plantel rojiblanco aún tiene seis puntos por disputar, lo que abre la posibilidad de que, con apenas una unidad más, establezca el mejor registro de puntos en la historia de los torneos cortos y deje su nombre grabado con letras de oro. De hecho, el Guadalajara está a solo un empate o cualquier victoria en sus últimos dos partidos de conseguir la mejor marca de puntos en un torneo en las últimas tres décadas.

Jugadores de Chivas celebrando la goleada ante Puebla | MEXSPORT

SUPERAN RÉCORD DE MÁS VICTORIAS

Con su triunfo más reciente ante Puebla, el Guadalajara llegó a 11 victorias en el torneo, superando las 10 que había conseguido en el Clausura 2023 y en el Invierno 1998. Lo más destacado es que aún tiene dos compromisos por disputar, frente a Necaxa y Xolos, por lo que puede seguir ampliando esta marca.

CERCA DE LA META DE GOLES EN UN SEMESTRE

En el aspecto ofensivo, Chivas también está a un solo gol de romper su récord de anotaciones en un torneo corto, que es de 34 tantos, conseguido en el Apertura 2004. Actualmente suma 33, por lo que está muy cerca de igualar e incluso superar esa cifra. A nivel individual, destaca el rendimiento de Armando 'Hormiga' González, quien pelea por el título de goleo de la Liga MX con 12 anotaciones.

Rangel en un partido con Chivas | MEXSPORT

¿FINAL ASEGURADA CON 34 PUNTOS?

En las ocasiones anteriores en que el equipo alcanzó los 34 puntos, logró llegar a la final, confirmando su buen momento en la Liguilla, aunque con un saldo adverso en la mayoría de los casos.

En el Verano 1997, Chivas se coronó tras golear 7-2 a Toros Neza, mientras que en el Invierno 1998 Necaxa se impuso 2-0. Posteriormente, en el Clausura 2004, Pumas se llevó el título al ganar 5-4 en penales, y en el Clausura 2023 Tigres venció 3-2 al Guadalajara.