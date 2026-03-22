Gabriel Milito enaltece la calidad de los futbolistas mexicanos: "es una bendición"

Guadalajara alcanzó los 30 puntos en el presente torneo al vencer a Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero, y el estratega Gabriel Milito declaró sobre representar a este equipo con una base de puros mexicanos y de esta forma ser de los favoritos al título en este torneo, además mencionando si no le preocupa perder jugadores por estar con la Selección.

"Para mí no hay ningún problema, tampoco es una desventaja. Para mí es una gran bendición poder contar solo con jugadores mexicanos. Creo mucho en ellos, por eso acepté el desafío de dirigir este equipo", agregó.

Además, Milito siguió en la misma tónica. "Estoy muy convencido de que podemos sostener este nivel e incluso mejorarlo. No lo veo como un problema, realmente lo veo como una gran bendición. Me adhiero a la política del club, me gusta, y por eso estoy acá, totalmente convencido de lo que son capaces de hacer estos chicos."

Gabriel Milito, entrenador de Chivas, durante el partido ante Rayados en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7

¿Qué dijo sobre Tala Rangel?

Milito también mencionó sobre la actualidad del ‘Tala’ Rangel y si lo ve como el portero titular de la selección mexicana de futbol.

“No es fácil dar una opinión sobre un equipo que no me pertenece. Hay un entrenador que es quien toma las decisiones. Yo puedo tomar decisiones en mi equipo, en Chivas, pero no doy opiniones sobre otros equipos o sobre la selección. El entrenador tendrá la posibilidad de elegir y disponer de los jugadores que crea conveniente, pero yo no puedo opinar al respecto.”