Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Gabriel Milito enaltece la calidad de los futbolistas mexicanos: "es una bendición"

Gabriel Milito, entrenador de Chivas, previo al partido ante Rayados en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7
Ricardo Olivares 00:05 - 22 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El entrenador de las Chivas comentó en rueda de prensa sus impresiones tras la victoria ante Rayados

Guadalajara alcanzó los 30 puntos en el presente torneo al vencer a Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero, y el estratega Gabriel Milito declaró sobre representar a este equipo con una base de puros mexicanos y de esta forma ser de los favoritos al título en este torneo, además mencionando si no le preocupa perder jugadores por estar con la Selección. 

"Para mí no hay ningún problema, tampoco es una desventaja. Para mí es una gran bendición poder contar solo con jugadores mexicanos. Creo mucho en ellos, por eso acepté el desafío de dirigir este equipo", agregó.

Además, Milito siguió en la misma tónica. "Estoy muy convencido de que podemos sostener este nivel e incluso mejorarlo. No lo veo como un problema, realmente lo veo como una gran bendición. Me adhiero a la política del club, me gusta, y por eso estoy acá, totalmente convencido de lo que son capaces de hacer estos chicos."

Gabriel Milito, entrenador de Chivas, durante el partido ante Rayados en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7

¿Qué dijo sobre Tala Rangel?

Milito también mencionó sobre la actualidad del ‘Tala’ Rangel y si lo ve como el portero titular de la selección mexicana de futbol. 

“No es fácil dar una opinión sobre un equipo que no me pertenece. Hay un entrenador que es quien toma las decisiones. Yo puedo tomar decisiones en mi equipo, en Chivas, pero no doy opiniones sobre otros equipos o sobre la selección. El entrenador tendrá la posibilidad de elegir y disponer de los jugadores que crea conveniente, pero yo no puedo opinar al respecto.”
Raúl 'Tala' Rangel, portero de Chivas, tras atajar penalti ante Rayados de Monterrey en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
00:48 WrestleMania 42: Cody Rhodes y su historia en la Vitrina de los Inmortales
00:39 Robert Morales destaca su gol ante el América: “De los más importantes desde que llegué”
00:35 ¿Robaron al América? Polémica jugada en los últimos minutos del Clásico Capitalino
00:20 Portada RÉCORD 22 marzo 2026
00:14 Lester Martínez hace historia: el ‘chapín’ que pone a Guatemala en la élite del boxeo
00:05 Gabriel Milito enaltece la calidad de los futbolistas mexicanos: "es una bendición"
00:04 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 12 del Clausura 2026
00:01 A 81 días: El histórico triunfo de México sobre un Campeón defensor, Alemania, en Rusia 2018, con el Chucky Lozano
23:47 Nicolás Sánchez espera salir de la mala racha con Rayados: "sabemos que es un momento difícil"
23:44 ¡Inaceptable! Aficionados de Monterrey agreden a fans de Chivas afuera del 'Gigante de Acero'
Tendencia
1
Futbol Efraín Juárez tiene emotivo festejo con su hijo en la victoria de Pumas ante América
2
Futbol ¡A nada del portazo! Afición de Pumas se desespera previo al Clásico Capitalino
3
Futbol ¡Inaceptable! Aficionados de Monterrey agreden a fans de Chivas afuera del 'Gigante de Acero'
4
Futbol ¡Histórico! 'Hormiga' González supera la mejor temporada goleadora de Chicharito Hernández con Chivas
5
Futbol TUDN corta transmisión del Rayados vs Chivas y la afición explota
6
Futbol Nacional El brutal codazo de Carlos Salcedo sobre "Hormiga" González que encendió las alarmas
Te recomendamos
WrestleMania 42: Cody Rhodes y su historia en la Vitrina de los Inmortales
Lucha
22/03/2026
WrestleMania 42: Cody Rhodes y su historia en la Vitrina de los Inmortales
Robert Morales destaca su gol ante el América: “De los más importantes desde que llegué”
Futbol
22/03/2026
Robert Morales destaca su gol ante el América: “De los más importantes desde que llegué”
¿Robaron al América? Polémica jugada en los últimos minutos del Clásico Capitalino
Futbol
22/03/2026
¿Robaron al América? Polémica jugada en los últimos minutos del Clásico Capitalino
Portada RÉCORD 22 marzo 2026
Portada del día
22/03/2026
Portada RÉCORD 22 marzo 2026
Lester Martínez hace historia: el ‘chapín’ que pone a Guatemala en la élite del boxeo
Box
22/03/2026
Lester Martínez hace historia: el ‘chapín’ que pone a Guatemala en la élite del boxeo
Gabriel Milito enaltece la calidad de los futbolistas mexicanos: "es una bendición"
Futbol
22/03/2026
Gabriel Milito enaltece la calidad de los futbolistas mexicanos: "es una bendición"