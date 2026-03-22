¡Histórico! 'Hormiga' González supera la mejor temporada goleadora de Chicharito Hernández con Chivas

Chivas sigue siendo líder del futbol mexicano, pero esa no es la única buena noticia que han tenido en el marco de la Jornada 12 del Clausura 2026, pues en el plano individual, su delantero Armando González ha sumado goles una vez más tras abrir el marcador ante Rayados de Monterrey.

La 'Hormiga' anotó ante La Pandilla su décimo gol del torneo, empatando a Joao Pedro en la tabla de goleo individual, pero para la causa rojiblanca, esa no es la marca de la cual se tiene que hablar, pues ya ha dejado en el pasado a uno de los delanteros de mayor renombre en la historia del Guadalajara.

'Hormiga' González festejando tras anotar ante Rayados | MexSport

El alumno ha superado al maestro

Cuando Armando González se convirtió en campeón de goleo, Chicharito Hernández era parte del plantel rojiblanco, por lo que la ayuda del máximo goleador de la Selección Mexicana fue clave para que 'Hormiga' pudiera ser uno de los máximos anotadores del final del 2025.

Sin embargo, a su salida, las actuaciones del 'Otaku' han sido todavía bastante sólidas, pues actualmente se mantiene como uno de los dos máximos goleadores del torneo junto a Joao Pedro con 10 goles cada uno en su cuenta personal. Esta decena de goles, se suma a la docena que logró en el Apertura 2025.

Hormiga y Chicharito | IMAGO7

Con esos 22 goles que hasta la Jornada 12 tiene Armando González, ya se ha convertido en un jugador histórico para el Deportivo Guadalajara, pues con un solo gol ya supera la mejor temporada goleadora de Javier Hernández en el club, recordando el 2009-2010, cuando también llegó a conseguir un campeonato de goleo el ahora exjugador de Chivas y solo sumó 21 tantos.

¿Llega al Mundial?

No cabe duda que el presente de Armando González es espectacular, pues incluso ha alcanzado una racha de cuatro partidos consecutivos marcando en Liga MX; sin embargo, aún llama la atención la duda principal en su carrera actualmente: ¿llegará a la Copa del Mundo?

Armando 'Hormiga' González en el duelo ante Santos Laguna del Clausura 2026 | IMAGO7

Todo dependerá de Javier Aguirre, pues tendrán que ser tres delanteros los que elija para llevar al torneo, mismos que por mucho tiempo han sido localizados con los nombres de Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Germán Berterame; no obstante eso podría cambiar próximamente.