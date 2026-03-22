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Futbol

¡Con sufrimiento incluido! Chivas vence a Rayados para seguir como el líder del Clausura 2026

José Castillo celebrando el segundo gol de Chivas en el partido | MexSport
Ricardo Olivares 21:14 - 21 marzo 2026
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Los Rojiblancos han conseguido su décima victoria del campeonato en la Sultana del Norte

Rayados dejó escapar puntos en casa al caer 2-3 ante Chivas en duelo correspondiente a la Jornada 12, disputado en el Estadio BBVA, en un partido que terminó con alta tensión en los minutos finales.

Festejo de 'Cotorro' González con Ledezma y Aguirre | MexSport

Poderío rojiblanco

El conjunto visitante comenzó generando peligro desde temprano. Al minuto 15, Omar Govea estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo dentro del área que se fue por encima del arco. Tres minutos después, al 18, Chivas capitalizó: Armando González quedó solo frente al marco y definió para el 0-1.

La reacción de Rayados fue inmediata. Al 21, Roberto de la Rosa sacó un disparo de tres dedos desde fuera del área que se estrelló en el travesaño, quedándose a nada del empate. Tras ese intento, el marcador ya no se movió antes del descanso.

Décimo gol de la 'Hormiga' en el torneo | MexSport

Para la segunda mitad, Chivas amplió su ventaja de forma temprana. Al 46, José Castillo apareció con un disparo desde la media luna para el 0-2. El dominio visitante continuó y al 51, Ángel Sepúlveda tuvo el tercero al quedar solo frente al arquero, pero su remate se fue por arriba.

El 0-3 llegó al 55, cuando Bryan González conectó un disparo desde fuera del área que dejó sin oportunidad al guardameta.

Rayados dejó ir el empate

Rayados despertó en la recta final. Al 87, Uros Durdevic descontó con un disparo que fue desviado en su trayectoria. Ya en tiempo agregado, al 93, Ricardo Chávez cerró a segundo poste un servicio de Oliver Torres para poner el 2-3 y encender la esperanza local.

Todos los jugadores festejando el penal atajado del 'Tala' | MexSport

Con este resultado, el conjunto tapatío se lleva los tres puntos en una noche de emociones intensas en el 'Gigante de Acero'.

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