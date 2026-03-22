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Futbol

TUDN corta transmisión del Rayados vs Chivas y la afición explota

Micrófono de TUDN / Chivas vs Rayados Jornada 12 Liga MX | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 20:01 - 21 marzo 2026
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La transmisión de los de Chapultepec se vio interrumpida en dos ocasiones

El partido entre Guadalajara y Rayados de Monterrey, uno de los más atractivos de la Jornada 12 de la Liga MX, terminó envuelto en polémica, no por lo ocurrido en la cancha, sino por la transmisión de TUDN en Canal 5, que fue duramente criticada por los aficionados debido a interrupciones inesperadas.

Aunque Armando 'Hormiga' González abrió el marcador en un duelo donde Monterrey había mostrado mayor dominio, la conversación en redes sociales se desvió rápidamente hacia los fallos en la señal, generando molestia entre los seguidores que seguían el encuentro en televisión abierta.

Armando González, delantero de Chivas, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7

Transmisión de TUDN genera molestia en pleno partido

Los cortes en la transmisión ocurrieron en momentos clave del partido, primero cerca del minuto 15 y posteriormente alrededor del 30'. En ambas ocasiones, la señal del juego fue sustituida por comerciales, incluyendo un anuncio de tequila y promociones del propio canal.

Esta situación provocó una reacción inmediata de los aficionados, quienes consideraron excesivo que se interrumpiera el partido en vivo para insertar publicidad, algo que calificaron como una falta de respeto hacia la audiencia.

¿Qué dijeron los aficionados tras los cortes del partido?

La mayoría de las quejas se concentraron en la red social X (antes Twitter), en la que los usuarios compartieron videos del momento exacto en que se cortó la transmisión, evidenciando lo ocurrido durante el encuentro.

Entre los comentarios más representativos destacó uno que reflejó el sentir general: "Como si no fuera suficiente toda la publicidad que nos tenemos que fumar para ver futbol, a TUDN le valió y quitó el partido por completo para meter dos comerciales".

Chivas vs Monterrey Liga MX Clausura 2026 | IMAGO7
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