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Autobús de Chivas choca previo a su partido ante Rayados de Monterrey
Chivas llega como el equipo a vencer en el Clausura 2026, pero previo a su partido ante Rayados de Monterrey vivió un momento inesperado. El conjunto rojiblanco sufrió un ligero percance cuando su autobús tuvo un choque menor al salir de Verde Valle.
El incidente no pasó a mayores, aunque dejó algunas marcas visibles en la unidad que transportaba al equipo. El susto fue menos, por lo que el plantel pudo continuar con su itinerario rumbo al Estadio BBVA.
😳 ¡Chocaron el camión de Chivas!— Futbol Picante (@futpicante) March 21, 2026
El equipo rojiblanco iba rumbo a Monterrey para su partido ante Rayados pero al salir de Verde Valle le dieron un golpe al camión.
Vía: @Jesus_Bernal pic.twitter.com/3x5mMVYQL1
Este hecho se da en un momento clave para el Guadalajara, que se mantiene como líder en solitario de la Liga MX. El partido ante Monterrey será una prueba importante para confirmar su dominio en el torneo.
El equipo dirigido por Gabriel Milito ha mostrado una versión sólida y contundente, convirtiéndose en el rival a vencer en el futbol mexicano. Su rendimiento ha generado altas expectativas entre la afición.
Chivas, líder y enrachado en el Clausura 2026
El Rebaño Sagrado vive uno de sus mejores momentos en los últimos años. Su posición en la cima de la tabla es resultado de un funcionamiento colectivo que ha sido constante a lo largo del torneo.
La confianza del equipo se refleja en cada partido, donde han logrado imponer condiciones tanto en casa como de visitante. El duelo ante Rayados será una oportunidad para reafirmar su candidatura al título.
Además, el liderazgo en la Liga MX coloca a Chivas bajo los reflectores, aumentando la presión en cada compromiso. El margen de error es cada vez menor en la recta decisiva del torneo.
El último partido de Chivas antes de enfrentar a Rayados
En su presentación más reciente, Chivas firmó una actuación contundente al golear 5-0 a León en el Estadio Akron. El equipo de Gabriel Milito dominó de principio a fin y dejó claro su poder ofensivo.
Con este resultado, Guadalajara alcanzó su novena victoria consecutiva en casa, consolidando una racha que lo acerca a un récord histórico. El equipo está a solo un partido de igualar la marca de 11 juegos sin derrota en su estadio.