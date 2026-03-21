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Futbol

Autobús de Chivas choca previo a su partido ante Rayados de Monterrey

Armando 'Hormiga' González en el autobús de Chivas, en la Jornada 2 del Clausura 2026 ante los Bravos | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 00:01 - 21 marzo 2026
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El equipo salió de Verde Valle con rumbo a Nuevo León para su duelo en la Liga MX

Chivas llega como el equipo a vencer en el Clausura 2026, pero previo a su partido ante Rayados de Monterrey vivió un momento inesperado. El conjunto rojiblanco sufrió un ligero percance cuando su autobús tuvo un choque menor al salir de Verde Valle.

El incidente no pasó a mayores, aunque dejó algunas marcas visibles en la unidad que transportaba al equipo. El susto fue menos, por lo que el plantel pudo continuar con su itinerario rumbo al Estadio BBVA.

Este hecho se da en un momento clave para el Guadalajara, que se mantiene como líder en solitario de la Liga MX. El partido ante Monterrey será una prueba importante para confirmar su dominio en el torneo.

El equipo dirigido por Gabriel Milito ha mostrado una versión sólida y contundente, convirtiéndose en el rival a vencer en el futbol mexicano. Su rendimiento ha generado altas expectativas entre la afición.

'Hormiga' González anotó en el último partido de Chivas ante León | MEXSPORT

Chivas, líder y enrachado en el Clausura 2026

El Rebaño Sagrado vive uno de sus mejores momentos en los últimos años. Su posición en la cima de la tabla es resultado de un funcionamiento colectivo que ha sido constante a lo largo del torneo.

La confianza del equipo se refleja en cada partido, donde han logrado imponer condiciones tanto en casa como de visitante. El duelo ante Rayados será una oportunidad para reafirmar su candidatura al título.

Además, el liderazgo en la Liga MX coloca a Chivas bajo los reflectores, aumentando la presión en cada compromiso. El margen de error es cada vez menor en la recta decisiva del torneo.

Chivas celebra su victoria ante León l MEXSPORT

El último partido de Chivas antes de enfrentar a Rayados

En su presentación más reciente, Chivas firmó una actuación contundente al golear 5-0 a León en el Estadio Akron. El equipo de Gabriel Milito dominó de principio a fin y dejó claro su poder ofensivo.

Con este resultado, Guadalajara alcanzó su novena victoria consecutiva en casa, consolidando una racha que lo acerca a un récord histórico. El equipo está a solo un partido de igualar la marca de 11 juegos sin derrota en su estadio.

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