¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Chivas de la Jornada 12?

Continúa la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, en la Sultana del Norte los Rayados de Monterrey se miden al CD Guadalajara; el Rebaño llega con el ánimo a tope luego de adjudicar nuevamente el liderato a media semana.

Los dirigidos por Gabriel Milito se meten al Gigante de Acero para medirse a los regiomontanos que llegan tras una dolorosa eliminación ante Cruz Azul en los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, previamente dejaron ir el triunfo ante FC Juárez.

Chivas llega con ventaja estadística al Gigante de Acero l MEXSPORT

¿Cómo fueron sus más recientes juegos?

Chivas volvió a adueñarse del liderato de la Liga MX con una actuación contundente. El Guadalajara de Gabriel Milito firmó su novena victoria consecutiva en casa tras imponerse 5-0 a León, confirmando su gran momento futbolístico.

El conjunto rojiblanco no solo domina colectivamente, sino que también encuentra soluciones desde el banquillo. Brian Gutiérrez y Santiago Sandoval fueron protagonistas al marcar junto a Armando González, sellando una victoria sólida.

Chivas celebra su victoria ante León l MEXSPORT

En la parte final del partido, apareció Ángel Sepúlveda, quien aprovechó un rebote y amplió la goleada para el 4-0 final y posteriormente Hugo Camberos puso cifras definitivas para convirtiendo en una fiesta total la casa del Guadalajara, en una noche mágica.

Por su parte, los dirigidos por Nico Sánchez empataron en la Vuelta de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf; sin embargo, el marcador global determinó su eliminación. Apenas al minuto 8, Monterrey golpeó primero con un disparo de larga distancia de Jorge Rodríguez que sorprendió a Andrés Gudiño.

Para la segunda mitad, Cruz Azul mostró otra cara. Apenas al 47’, José Paradela firmó un auténtico golazo para igualar el marcador, definiendo con gran técnica tras una jugada en la que el balón fue de taquito y dejó sin reacción a Mochis Cárdenas.

Agustín Palavecino contra 'Tecatito' Corona en el partido de Cruz Azul contra Monterrey en la Concachampions | IMAGO 7

¿A qué hora ver el Monterrey vs Chivas?

Todo está listo para que en Guadalupe, Nuevo León, las Chivas visiten al Monterrey en la décimo segunda fecha del Clausura 2026 este 21 de marzo en punto de 19:05hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de Canal 5, TUDN y ViX.

Fecha: 21 de marzo

Hora: 19:05

Estadio: BBVA