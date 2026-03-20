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Chivas se siente cómodo en el Gigante de Acero de Rayados: Solo tres derrotas en 10 años
Las Chivas Rayadas del Guadalajara se preparan para la jornada 12 del Clausura 2026 donde enfrentará a Rayados de Monterrey en condición de visitante. No solo el Gigante de Acero le ha sentando bien a los de Guadalajara sino que 'La Pandilla' podría estar en desventaja de jugadores
Desde que abrió sus puertas, el Estadio de Rayados de Monterrey, ha sido una plaza muy cómoda para el conjunto del Rebaño Sagrado. Los números hablan por si mismos, registra una marca de seis victorias y tres empates contando 10 partidos oficiales.
Estos números redondean un 60% de resultados victoriosos para Chivas ante Rayados en su casa. El conjunto rojiblanco puede aumentar ese porcentaje sabiendo que Monterrey podría no contar con nueve jugadores clave.
Chivas llega en mejor momento, recuperó el liderato
Esta semana Chivas jugó su jornada pendiente ante León, la cual no pudo disputarse debido a que el Estadio Akron estaba en uso para albergar el Clásico de Leyendas entre las máximas figuras del FC Barcelona y Real Madrid. 'La Fiera' no tuvo nada que hacer ante los rojiblancos quienes los golearon 5-0, recuperando el liderato general.
Los nueve jugadores que Rayados podría perder ante Chivas
Por su parte, Rayados de Monterrey tiene en duda a nueve de sus jugadores titulares, entre ellos, Sergio Canales, el delantero español mantiene una molestia muscular que lo pone en duda para el encuentro.
Entre los nombres de posibles bajas para enfrentar a Chivas se suman Lucas Ocampos, Fidel Ambriz, Íker Fimbres, Víctor Guzmán, Stefan Medina, Óliver Torres, Erick Aguirre y Alonso Aceves.