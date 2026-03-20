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Futbol

Crisis física en Monterrey: siete lesionados y dos en duda vs Chivas

Rayados l IMAGO7
Ricardo Olivares 21:21 - 19 marzo 2026
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Además de su mal momento futbolístico, el cuadro regiomontano sufre en cuanto a lo físico

Los Rayados de Monterrey atraviesan un momento complicado en el aspecto físico, al registrar hasta siete jugadores lesionados de cara a su próximo compromiso del Clausura 2026 de la Liga MX ante las Chivas de Guadalajara.

La lista de bajas es encabezada por Sergio Canales, quien presenta una lesión muscular, misma situación que viven Lucas Ocampos, Víctor Guzmán y Alonso Aceves.

A ellos se suman Íker Fimbres, con un problema en el tobillo derecho; Erick Aguirre, quien sufre una molestia en el cuádriceps derecho; y Stefan Medina, con una lesión en la pierna derecha.

Sergio Canales y el lamento tras doblete de Angulo | MEXSPORT

Además, el cuerpo técnico mantiene en observación a Óliver Torres y Fidel Ambriz, quienes aún están en duda para el partido, aunque ambos ya han trabajado al parejo del grupo en los entrenamientos recientes.

Cabe destacar que el tiempo de recuperación de varios futbolistas estarán sujeto a la evolución de sus respectivas lesiones, por lo que su regreso a las canchas podría variar en los próximos días.

Oliver Torres con Rayados de Monterrey l MexSport
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