Luis Cárdenas desconsolado tras la eliminación de Rayados en Concachampions

“No, la verdad es que yo creo que Rayados es un foco muy grande también para la selección y para todo el país. Yo también pienso que es más por el tiempo que hemos venido jugando últimamente, a lo mejor me faltaría un poquito más de partidos o de rodaje, no lo sé, pero no creo que sea por el tema del club. Sabemos que hay otros jugadores que han estado convocados en equipos con menos reflectores, así que no me voy por ese lado.”