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Luis Cárdenas desconsolado tras la eliminación de Rayados en Concachampions
Luego de la eliminación de Monterrey en la Liga de Campeones de la Concacaf, el arquero Luis Cárdenas habló sobre esta derrota, dejando en claro el dolor por no seguir compitiendo en este torneo.
La verdad es que triste porque era un torneo que queríamos seguir en la pelea, que queríamos competir como el equipo que somos, Rayados, pero ahora también orgullosos de lo que tuvimos, con los jugadores que tuvimos, cómo pudimos afrontar el segundo partido.“
“Mochis” expresó su deseo por vestir la camiseta de la selección mexicana de futbol y levanta la mano para ser considerado por el “Vasco” Aguirre, mencionado que Rayados también es un club donde tiene mucho foco para ser considerado.
“Obviamente, es un sueño vestir la camiseta de la selección. Ahora estoy enfocado en Rayados, dejarlo todo en Rayados, porque de aquí soy, de aquí nací, y primero que nada tienes que dar resultados en el equipo donde estás, y después pensaremos en eso. Obviamente, me encantaría estar, pero por ahora, si no se da, estoy muy enfocado y concentrado en que me vaya bien aquí.”
“No, la verdad es que yo creo que Rayados es un foco muy grande también para la selección y para todo el país. Yo también pienso que es más por el tiempo que hemos venido jugando últimamente, a lo mejor me faltaría un poquito más de partidos o de rodaje, no lo sé, pero no creo que sea por el tema del club. Sabemos que hay otros jugadores que han estado convocados en equipos con menos reflectores, así que no me voy por ese lado.”
De igual forma, dio su opinión sobre el guardameta Guillermo Ochoa, mencionado la importancia que tiene en el futbol mexicano.
“La verdad es que es un histórico del futbol mexicano, por algo ha hecho lo que ha hecho y ha conseguido lo que ha conseguido. Si el cuerpo técnico decide que es él, todos como mexicanos debemos apoyarlo. En lo personal, es alguien que inspira porque ha jugado en todos lados y es muy importante para. Ha sido de los mejores jugadores de México en los mundiales, así que si se deciden por él o no, es decisión del cuerpo técnico, pero todos debemos apoyar.”
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