Entrenador de Nashville ‘sueña’ con el duelo contra América en el Estadio Banorte

América y el Estadio Banorte (antes Azteca) están listos para los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Luego de que la Águilas derrotaron en el global al Philadelphia Unión, el estratega de Nashville (próximo rival de los azulcremas), aseguro que ya ‘sueña’ con el duelo en el coloso de Santa Úrsula.

BJ Callaghan, entrenador de Nashville previo al duelo vs Inter de Miami I MEXSPORT

‘Estamos listos’

Luego de que Nashville logró clasificar a los Cuartos de Final tras empatar a un gol con Inter de Miami (gol de visitante), BJ Callaghan, entrenador del equipo de la ciudad de la música, aseguró en rueda de prensa que su equipo esta listos para competir contra la ‘elite’ del continente americano.

Nuestra ambición es enfrentar a la élite de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Este torneo reúne a los mejores y queremos ser un equipo que avance en estas competiciones y pelee por trofeos”, declaró BJ.

Nashville encontró el gol del empate ante Inter Miami | MEXSPORT

Además, el técnico estadounidense reconoció que enfrentar al América será un duelo ‘especial’, respetando la jerarquía de un equipo como el de las Águilas, además de recalcar el factor de regresar a la cancha del Estadio Azteca.

Pensaremos en el próximo rival en el viaje de regreso. Sabemos que será otro gran desafío. Si es América, será un partido especial, en un estadio como el Azteca. Estamos listos para competir contra cualquiera”, añadió el estratega

Jugadores de Nashville festejando el empate ante Inter Miami | MEXSPORT

¿América, nueva ‘víctima’ de Nashville?

Contra toda estadística y pronóstico, el equipo de Nashville logró eliminar a los Flamencos de Javier Mascherano. Ahora, el equipo de la MLS buscará repetir la hazaña y derrotar a las Águilas del América con todo y la localía a su favor.

Jugadores de América tras eliminar a Philadelphia en la Concachampions | MEXSPORT

Tras la hazaña de sus jugadores, Bj reconoció la labor de todos los miembros del plantel, asegurando que su equipo tiene un espíritu intachable y un buen control del balón en diversos momentos del juego.

Creo que ahora mismo tenemos un grupo en ese vestuario que tiene mucha fe en lo que estamos haciendo. Se vio a lo largo de la noche: un espíritu implacable que continuó luchando sin importar lo que estuviera sucediendo en el campo. Se mantuvieron unidos todo el tiempo, fueron recompensados con el gol y terminaron el partido con fuerza”, concluyó BJ Callaghan.