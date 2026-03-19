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Futbol

¡Encienden la Concachampions! Toluca golea a San Diego y se mete en los Cuartos de Final

TOLUCA VS SAN DIEGO FC | MEXSPORT
TOLUCA VS SAN DIEGO FC | MEXSPORT
Karol Peñaloza 23:08 - 18 marzo 2026
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El equipo Escarlata derrotó por tres goles al equipo de la MLS, dejando un global de 5-2 y una remontada en casa

El infierno ardió. Toluca clasificó a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF tras vencer 6-3 en el marcador global al San Diego FC. Tras dominar por completo el partido de vuelta y después de una complicada serie de ida, los diablos se enfrentarán al LA Galaxy en busca de conseguir su pase a las semifinales.

Paulinho con Toluca I MEXSPORT

El partido comenzó con el dominio del equipo local y fue hasta el 42’ que Jesús Ángulo abrió el marcador gracias a una serie de rebotes en el área, el dorsal 10 definió con potencia para empatar el marcador global.

En los últimos minutos del primer tiempo Nicolás Castro salió de cambio debido a molestias musculares, el jugador argentino fue sustituido por Fernando Arce, esta es la segunda ocasión que el mediocampista tiene que abandonar el terreno de juego por lesión en lo que va del año, luego de haber sufrido una lesión en la jornada 6 de la Liga MX contra Tijuana.

Helinho, Paulinho y Ángulo tras anotar gol con Toluca I MEXSPORT

Al 55’ Paulinho puso el 2-0 gracias a un pase de Jesús Gallardo por la banda izquierda y una definición de “taquito” que sorprendió al arquero Duran Ferree. A los 3 minutos Jesús Ángulo marcaría su segundo gol de la noche y el tercero para el Toluca, la anotación fue revisada por el VAR por un posible fuera de lugar, sin embargo, luego de unos minutos el gol due marcado como válido.

En los últimos minutos del partido, el equipo de San Diego se quedó con un jugador menos y Christopher Mcvey salió expulsado por doble tarjeta amarilla.

Toluca en la Liga de Campeones de la CONCACAF I MEXSPORT

Toluca fue superior en la segunda mitad, y al 92’ Jesús Gallardo anotó el 4-0 para aniquilar al equipo visitante y clasificarse a los Cuartos de Final de manera contundente con un marcador global de 6-3.

Con este resultado, hasta el momento, Toluca se medirá al LA Galaxy en busca de conseguir su tercer título de la CONCACAF Champions Cup.

Paulinho dedica su gol a Marcel Ruíz I MEXSPORT
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