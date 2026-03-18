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Futbol

¡El mejor del país! Toluca demostrará su grandeza en Concachampions, aseguró 'Turco' Mohamed

Antonio Mohamed en conferencia de prensa previo al partido de Toluca en Concachampions | IMAGO 7
Antonio Mohamed en conferencia de prensa previo al partido de Toluca en Concachampions | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 09:44 - 18 marzo 2026
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El estratega de los Diablos Rojos recordó que actualmente son el mejor equipo de México, sublíderes y con un bicampeonato

Dos partidos al hilo sin triunfo han bastado para encender las alarmas con respecto a Toluca; al menos al exterior, pues al interior hay calma y confianza. Así lo hizo saber el director técnico Antonio Mohamed, quien aseguró que su equipo sigue siendo el mejor de México.

Alexis Vega y Antonio Mohamed en conferencia de prensa previo al partido de Toluca en la Concachampions | IMAGO 7
Alexis Vega y Antonio Mohamed en conferencia de prensa previo al partido de Toluca en la Concachampions | IMAGO 7

Previo al partido de vuelta entre San Diego en Octavos de Final de la Liga de Campeones Concacaf, el 'Turco' destacó que el equipo tiene la capacidad para darle la vuelta al marcador adverso 3-2 del partido de ida. Además, enfatizó que el plantel ha demostrado de lo que es capaz, tanto en Liga MX como en el torneo internacional.

"Nosotros damos indicaciones, herramientas, pero el talento, la jerarquía y la humildad son de los jugadores. Ellos han llevado a Toluca a ser el mejor del país hoy. Nosotros acompañamos, damos tranquilidad para que desarrollen su talento. Eso se transforma en confianza y bien manejada es un arma letal", declaró el estratega escarlata.

Los dos goles en el partido de ida le dieron vida suficiente a los Diablos, que avanzarán a Cuartos de Final con un triunfo por un gol este miércoles en el Estadio Nemesio Diez. No obstante, si el equipo de la MLS mete dos goles o más, entonces Toluca tendrá que ganar por diferencia de dos anotaciones. "El gol va a llegar en cualquier momento. Va a ser una serie compleja, como dijo Alexis (Vega), no hablar tanto y demostrar en la cancha".

Alexis Vega, jugador de Toluca, ante Atlas en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Hay crisis en Toluca? Mohamed se burla

Tras la derrota en la ida contra San Diego, el conjunto mexiquense empató ante Atlas en la Jornada 11 del Clausura 2026. Pero previo a ello sumaron cinco victorias consecutivas, además de que son el único equipo que sigue invicto en el torneo de liga. Por ello, Mohamed se "burló" de las críticas que hablan de un mal momento de Toluca.

Alexis Vega y Antonio Mohame en conferencia de prensa previo al partido de Toluca en Concachampions | IMAGO 7
Alexis Vega y Antonio Mohame en conferencia de prensa previo al partido de Toluca en Concachampions | IMAGO 7

"Lo dijo un periodista, yo dije: ‘Bueno, tiene razón, estamos en un mal momento: segundo general, bicampeones, la mejor defensiva, invictos’. No, yo creo que estamos bien, estamos equilibrados, sabiendo que tenemos margen de mejora”, y destacó que el plantel se ha visto mermado a lo largo del semestre. No hemos podido tener plantel completo nunca, eso también es una realidad. Ahora volvió Alexis, Nico, Marcel; se nos va, entonces así estamos constantemente".

¿Dónde y a qué hora ver el partido de Toluca contra San Diego FC?

  • Fecha: Miércoles 18 de marzo

  • Sede: Estadio Nemesio Diez

  • Horario: 9:00 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: Fox One

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