‘El responsable soy yo’: Javier Mascherano da la cara tras la eliminación de Inter de Miami

La gran sorpresa de la Liga de Campeones de la CONCACAF llegó en la etapa de los Octavos de Final, cuando el equipo de Nashville logró eliminar al Inter de Miami gracias a un empate a un gol. Luego de la eliminación, el estratega de los Flamencos, Javier Mascherano, aseguró que la culpa es solamente suya.

Nashville FC e Inter de Miami marchan en buenas posiciones en sus conferencias l AP

¿Qué dijo Mascherano?

La llave entre los equipos de la MLS culminó en un empate a un gol en el juego de vuelta y en el marcador global, sin embargo, la regla del gol de visitante terminó por sentenciar al cuadro de Lionel Messi y compañía.

Tras la derrota, Javier Mascherano apareció en la rueda de prensa para dar la cara ante la dolorosa y prematura eliminación de su equipo. Ante las cámaras, el estratega argentino se adueñó de la responsabilidad el resultado y respaldo a sus jugadores.

Jugadores de Nashville festejando el empate ante Inter Miami | MEXSPORT

Es una noche muy triste y de mucha desilusión. Teníamos la ilusión de poder avanzar en la competición, que fue muy pareja. Hoy estuvimos en el marcador y tuvimos algunas opciones para convertir algún gol más, sobre todo en la primera parte”, aseguró Mascherano.

El técnico aseguró que desde que el gol llegó en una jugad ‘desafortunada’, el equipo intentó ir al frente y responder en los momentos del partido aunque esto no fuera suficiente, destacando que sus futbolistas dieron el 100%.

El rival empezó a tapar muy bien las opciones que teníamos por dentro. Con la entrada de David, lo que queríamos era ir por fuera, desbordar y llenar el área con más gente. Pero con la desesperación y un rival que te hace todo más lento, prácticamente no tuvimos opciones”. añadió.

Lionel Messi en la eliminación del Inter de Miami en Concachampions I MEXSPORT

México se queda sin Messi

Tras culminar dos de los tres juegos de la jornada del miércoles en Concachampions, se confirmó que el equipo del América se enfrentará a Nashville en los Cuartos de Final, situación que desanimo a más de un fanático mexicano, pues en caso de haber logrado su clasificación, Messi y Miami habrían jugado en el renovado Estadio Banorte (casa de las Águilas).