Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

‘El responsable soy yo’: Javier Mascherano da la cara tras la eliminación de Inter de Miami

Javier Mascherano, entrenador de Inter de Miami I MEXSPORT
Aldo Martínez
Aldo Martínez 22:07 - 18 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El estratega argentino reconoció que el único culpable de la derrota de su equipo es él mismo

La gran sorpresa de la Liga de Campeones de la CONCACAF llegó en la etapa de los Octavos de Final, cuando el equipo de Nashville logró eliminar al Inter de Miami gracias a un empate a un gol. Luego de la eliminación, el estratega de los Flamencos, Javier Mascherano, aseguró que la culpa es solamente suya.

Nashville FC e Inter de Miami marchan en buenas posiciones en sus conferencias l AP

¿Qué dijo Mascherano?

La llave entre los equipos de la MLS culminó en un empate a un gol en el juego de vuelta y en el marcador global, sin embargo, la regla del gol de visitante terminó por sentenciar al cuadro de Lionel Messi y compañía.

Tras la derrota, Javier Mascherano apareció en la rueda de prensa para dar la cara ante la dolorosa y prematura eliminación de su equipo. Ante las cámaras, el estratega argentino se adueñó de la responsabilidad el resultado y respaldo a sus jugadores.

Jugadores de Nashville festejando el empate ante Inter Miami | MEXSPORT
Jugadores de Nashville festejando el empate ante Inter Miami | MEXSPORT

Es una noche muy triste y de mucha desilusión. Teníamos la ilusión de poder avanzar en la competición, que fue muy pareja. Hoy estuvimos en el marcador y tuvimos algunas opciones para convertir algún gol más, sobre todo en la primera parte”, aseguró Mascherano. 

El técnico aseguró que desde que el gol llegó en una jugad ‘desafortunada’, el equipo intentó ir al frente y responder en los momentos del partido aunque esto no fuera suficiente,  destacando que sus futbolistas dieron el 100%.

El rival empezó a tapar muy bien las opciones que teníamos por dentro. Con la entrada de David, lo que queríamos era ir por fuera, desbordar y llenar el área con más gente. Pero con la desesperación y un rival que te hace todo más lento, prácticamente no tuvimos opciones”. añadió.
Lionel Messi en la eliminación del Inter de Miami en Concachampions I MEXSPORT

México se queda sin Messi

Tras culminar dos de los tres juegos de la jornada del miércoles en Concachampions, se confirmó que el equipo del América se enfrentará a Nashville en los Cuartos de Final, situación que desanimo a más de un fanático mexicano, pues en caso de haber logrado su clasificación, Messi y Miami habrían jugado en el renovado Estadio Banorte (casa de las Águilas).

Germán Berterame en la eliminación del Inter de Miami en la Liga de Campeones de la CONCACAF I MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
00:01 A 84 días del Mundial 2026: El 'Gol imposible' de Cuauhtémoc Blanco contra Bélgica en Francia 1998
00:00 Portada RÉCORD 19 de Marzo de 2026
23:49 Concacaf Champions Cup 2026: Así se jugarán los Cuartos de Final
23:32 Entrenador de Nashville ‘sueña’ con el duelo contra América en el Estadio Banorte
23:08 ¡Encienden la Concachampions! Toluca golea a San Diego y se mete en los Cuartos de Final
22:49 Marcela Mistral pone freno al ‘hate’ tras vencer a Karely Ruiz: “pido que se detengan las burlas”
22:48 Jardine no se confía tras eliminación de Messi: “Los favoritos también quedan fuera”
22:31 'Aun tengo algo por hacer': André Jardine se mantiene firme en el banquillo del América
22:18 ¡El nuevo líder! Chivas golea a León y regresa a lo más alto de la clasificatoria
22:07 ‘El responsable soy yo’: Javier Mascherano da la cara tras la eliminación de Inter de Miami
Tendencia
1
Futbol ¡El nuevo líder! Chivas golea a León y regresa a lo más alto de la clasificatoria
2
Futbol ¡Encienden la Concachampions! Toluca golea a San Diego y se mete en los Cuartos de Final
3
Futbol ¡Vuelan a Cuartos! América derrotó a Philadelphia con un sufrido 2-1 global
4
Futbol Concacaf Champions Cup 2026: Así se jugarán los Cuartos de Final
5
Contra Marcela Mistral pone freno al ‘hate’ tras vencer a Karely Ruiz: “pido que se detengan las burlas”
6
Futbol ¡Messi no vendrá a México! Nashville, con gol de visitante, elimina a Inter Miami
Te recomendamos
A 84 días del Mundial 2026: El 'Gol imposible' de Cuauhtémoc Blanco contra Bélgica en Francia 1998
Futbol
19/03/2026
A 84 días del Mundial 2026: El 'Gol imposible' de Cuauhtémoc Blanco contra Bélgica en Francia 1998
Portada RÉCORD 19 de Marzo de 2026
Portada del día
19/03/2026
Portada RÉCORD 19 de Marzo de 2026
Trofeo de la Concachampions | LIGAMX.NET
Futbol
18/03/2026
Concacaf Champions Cup 2026: Así se jugarán los Cuartos de Final
Entrenador de Nashville ‘sueña’ con el duelo contra América en el Estadio Banorte
Futbol
18/03/2026
Entrenador de Nashville ‘sueña’ con el duelo contra América en el Estadio Banorte
TOLUCA VS SAN DIEGO FC | MEXSPORT
Futbol
18/03/2026
¡Encienden la Concachampions! Toluca golea a San Diego y se mete en los Cuartos de Final
Marcela Mistral pone freno al ‘hate’ tras vencer a Karely Ruiz: “pido que se detengan las burlas”
Contra
18/03/2026
Marcela Mistral pone freno al ‘hate’ tras vencer a Karely Ruiz: “pido que se detengan las burlas”