Cruz Azul recupera el gol: El impacto inmediato de Huiqui que ilusiona en la Liguilla

El cambio en Cruz Azul ha sido inmediato y, sobre todo, contundente. Bajo el mando interino de Joel Huiqui, La Máquina ha recuperado una pegada que parecía extraviada en el cierre del torneo. En apenas dos partidos, el equipo celeste igualó la cantidad de goles que había conseguido en sus ocho encuentros previos dirigidos por Nicolás Larcamón.

Cruz Azul firmó siete anotaciones en sus dos compromisos más recientes, comenzando con una victoria por 4-1 ante Necaxa en la jornada 17, disputada en el Estadio Azteca, resultado que lo impulsó hasta el tercer lugar de la tabla. Posteriormente, se impuso 3-2 a Atlas en el Estadio Jalisco durante la ida de los cuartos de final, tomando ventaja en la eliminatoria.

Joel Huiqui tiene un complicado historial como entrenador principal | MEXSPORT

Los números de Huiqui en su pequeña estadía

Este repunte ofensivo arroja un promedio de 3.5 goles por partido, una cifra que contrasta drásticamente con la etapa anterior. Bajo Larcamón, el equipo apenas logró siete tantos en ocho encuentros, con un rendimiento ofensivo que no alcanzó ni un gol por juego.

Durante ese periodo, Cruz Azul atravesó una racha sin triunfos: empató 1-1 ante Monterrey en Concacaf, repitió marcador frente a Mazatlán, cayó 2-1 contra Pachuca y fue superado 3-0 por LAFC en competencia internacional.

Nicolás Larcamón no pudo con el trabajo de entrenador de Cruz Azul | MEXSPORT

Más adelante, igualó 1-1 con América, repitió el resultado ante Los Angeles FC en la vuelta, y cerró con empates idénticos frente a Tijuana y Querétaro.

Cambios evidentes del nuevo DT

Otro aspecto destacado en esta nueva etapa es la diversidad en el aporte ofensivo. En los dos encuentros recientes, seis jugadores distintos han contribuido en el marcador.

Christian Ebere lidera con un doblete, mientras que José Paradela, Agustín Palavecino, Luka Romero, Andrés Montaño y Carlos Rotondi han aportado un tanto cada uno.

Carlos Rotondi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7