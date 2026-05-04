¡Derrotas en la mesa por alineación indebida! Estos son los antecedentes en la Liga MX

A propósito de que ya se formalizó la protesta de Pumas sobre una presunta alineación indebida del América, en la Ida de Cuartos de Final, que terminó en la cancha con trepidante empate 3-3, y a la espera de la postura definitiva de la Comisión Disciplinaria, vale la pena recordar otros casos recientes en la historia de la Liga MX, que se resolvieron en la mesa a favor de los equipos afectados.

Cabe aclarar que, a diferencia de la etapa regular, donde únicamente se castiga con tres puntos al infractor, en la instancia de Liguilla, la sanción es con la derrota de la eliminatoria.

Invierno 2001

El 19 de agosto de 2001, en encuentro de la Fecha 6 entre Pumas y Atlante, Miguel Mejía Barón, técnico auriazul alineó durante 10 minutos a cinco jugadores extranjeros en el entonces Distrito Federal, donde por decreto sólo se permitían cuatro por equipo, por lo que pese a perder 1-2 en el campo, oficialmente en la cédula la derrota fue por 0-2 en la mesa.

Pumas y Atlante, en el torneo Invierno 2001, en el Estadio Olímpico l MEXSPORT

El timonel universitario incluyó al paraguayo Julio César Yegros, los brasileños Joao Batista y Leandro Augusto, el chileno Mauricio Donoso y al argentino Alejandro Glaría; dicha quinteta jugó al mismo tiempo entre los minutos 72 y 81. Fue tal el bochorno, además de la derrota en el campo y el escritorio, que Mejía Barón renunció a su cargo.

Clausura 2007

En plena Liguilla, en la Ida de la Semifinal entre Cruz Azul y Pachuca el 17 de mayo de 2007, La Máquina, encabezada en el banquillo por Isaac Mizrahi, alineó de forma indebida a Salvador Carmona, inhabilitado de por vida previamente por el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).

Cruz Azul y Pachuca, en cotejo del Clausura 2007, en el Estadio Azul l MEXSPORT

El juego en la cancha termino con victoria 1-3 de Tuzos y dicho marcador lo mantuvo de forma oficial por la FMF, contrario a lo que sucede cuando se cambia a 2-0 en la mesa, pues el equipo cementero recibió un partido de sanción, por lo que ya no hubo necesidad de presentarse a disputar la Vuelta y quedó eliminado de forma automática.

Guard1anes 2021

Uno de los casos que recientemente llamó más la atención fue en el Guard1anes 2021, en plena pandemia aún sin gente en las gradas. El 20 de febrero de 2021, en duelo de la Jornada 7, América venció en la cancha al Atlas 0-2, con gol de penalti de Henry Martín (39') y Richard Sánchez (90+4'), pero después perdió los tres puntos en la mesa, cuando la Comisión Disciplinaria reveló que el uruguayo Federico Viñas estuvo en la banca (tribuna) y realizó calentamientos sin estar registrado en la cédula arbitral, grave descuido del timonel americanista Santiago Solari y su staff.

Federico Viñas, del América, en la grada del partido contra Atlas, del Guard1anes 2021 l IMAGO7

Clausura 2022

De nueva cuenta en Liguilla, en la Semifinal de Vuelta contra Atlas, el técnico de Tigres, Miguel Herrera, alineó a nueve jugadores 'No Formados en México (NFM)' al mismo tiempo, excediendo el máximo permitido de ocho. El partido fue declarado derrota 0-2 en la mesa, eliminándolos, después de que en el campo los de la 'U' ganaron 4-2, aunque también cabe recordar que en la Ida, los Rojinegros sacaron una ventaja considerable al ganar 3-0.

Tigres y Atlas, en duelo de Semifinales del Clausura 2022 l MEXSPORT

Apertura 2023

Finalmente, existe un caso atípico, donde primero la Comisión Disciplinaria aplicó un castigo, que después el TAS lo dejó sin efecto y devolvió las unidades al supuesto club infractor. En cotejo de la Jornada 7, el 1 de septiembre de 2023, Puebla inicialmente derrotó 3-0 a Xolos en el campo, con goles de Kevin Velasco, Memote Martínez y autogol de Lucas Cavallini; sin embargo, Tijuana protestó alineación indebida del auxiliar técnico poblano Luis Miguel Noriega, quien aparentemente no estaba en la hoja de registro.

Puebla contra Tijuana, en cotejo del torneo Apertura 2023, en el Estadio Cuauhtémoc. l MEXSPORT