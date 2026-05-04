Pumas protestará presunta alineación indebida en el duelo ante América en Cuartos de Final

Pumas protestará. Después de algunas horas, en las que se evaluó la situación de la presunta alineación indebida del América durante el duelo de Ida de los Cuartos de Final, finalmente el conjunto auriazul reunió las pruebas suficientes para quejarse formalmente, de acuerdo con información de René Tovar.

¿Por qué protestará Pumas?

El club identificó que la modificación de Miguel Vázquez se consumó, pues el tablero demuestra que él era el jugador que tenía que salir, además de estar afuera del terreno de juego.

Miguel 'Shocker' Vázquez, jugador del América | MEXSPORT

Después de una junta realizada en Cantera, Pumas tomó la decisión de meter la propuesta con las pruebas reunidas, especialmente los videos. Los abogados del club ya redactaron la queja para presentarla ante la Federación Mexicana de Futbol.

América quedaría eliminado si procede la protesta

Cabe señalar que el equipo infractor sería eliminado de Liguilla, en caso de que la protesta proceda. En dicho escenario, el duelo de Vuelta ya no se jugaría, a pesar de que los boletos ya están agotados para el 10 de mayo en Ciudad Universitaria.

Luis Enrique Santander, en el América vs Pumas | IMAGO7

Se espera que en las próximas horas el club oficialice la protesta de alineación indebida, además de la postura que tome la Liga MX y la Comisión de Arbitraje con la situación.

En América hay tranquilidad, pues su argumento es que Luis Enrique Santander autorizó que Sebastián Cáceres saliera en lugar de Miguel 'Shocker' Vázquez, de acuerdo con información de Carlos Ponce de León.