'Hormiga' González es afición de Atlético de Madrid, pero no le diría que no a jugar con Barcelona

El presente de Armando 'Hormiga' González no solo genera expectativas en el entorno de Chivas, sino que su proyección ha comenzado a cruzar fronteras, llegando hasta los escritorios de importantes clubes en el Viejo Continente. En una reciente entrevista concedida al medio español Sport, el joven atacante mexicano profundizó en sus preferencias personales dentro del fútbol europeo y el equipo en el cual le gustaría jugar.

González, quien se ha convertido en una de las piezas más interesantes de la cantera rojiblanca en los últimos torneos, aprovechó el espacio para reafirmar su lealtad como aficionado a Atlético de Madrid. Sin embargo, lejos de quedarse en la superficie, el ariete explicó que su conexión con el equipo madrileño no es una coincidencia, sino un legado que nació en su infancia y que se ha fortalecido con su propia maduración como futbolista profesional.

Hormiga González vs Puebla | MEXSPORT

¿Por qué 'Hormiga' González le va a Atlético de Madrid?

Para muchos futbolistas, la elección de un equipo extranjero suele estar ligada a los éxitos momentáneos o a figuras mediáticas. En el caso de la 'Hormiga', el vínculo es estrictamente nostálgico y familiar. Según relató el propio jugador, Atlético entró en su vida gracias a las travesías de su padre por la capital española, lo que generó un arraigo inmediato tanto en él como en su hermano.

"Va a sorprender, pero soy del Atlético de Madrid. Mi padre pasó un tiempo en Madrid y nos traía cosas del Atlético a mi hermano y a mí, y me gustó mucho. Además, me gusta el estilo del Cholo Simeone: la entrega, la lucha, no rendirse nunca, ir partido a partido”, confesó el delantero al medio español.

Hormiga González, ante Xolos | MEXSPORT

La filosofía del “esfuerzo no se negocia” parece haber permeado en la mentalidad del atacante de Chivas, quien hoy milita en un club que comparte, casualmente, los colores rojiblancos con la escuadra donde también se encuentra el mexicano-estadounidense Obed Vargas.

¿Fichaje por el Barça? La ambición europea del canterano rojiblanco

A pesar de su confesa devoción por el conjunto rojiblanco, el mundo del fútbol profesional exige pragmatismo, y Armando González parece tenerlo claro. El pasado mes de marzo, el reportero Fernando Lara aseguró que el perfil del delantero tapatío ha despertado un interés genuino en Barcelona. Ante la posibilidad de que el club catalán, uno de los máximos rivales deportivos del Atlético de Madrid, toque a su puerta, el jugador no mostró dudas sobre su disposición profesional.

Festejo de la Hormiga con Santi Sandoval en el Chivas vs Necaxa del Apertura 2025 | Imago7

El goleador fue contundente al separar sus sentimientos como hincha de sus aspiraciones como profesional. González reconoció la grandeza histórica del club que hoy dirige Hansi Flick y que alcanzó su máximo esplendor bajo el mando de Pep Guardiola. "Sí, claro, ¿a quién no le gustaría (jugar en el Barcelona)? Es uno de los mejores equipos de la historia".

"Para mí, el equipo de Guardiola es mítico, y lo que están haciendo ahora con Hansi Flick también es muy importante. Cualquier jugador quiere llegar ahí. Si se da, estaría muy agradecido”, sentenció González. Por ahora, el delantero deberá centrarse en su labor con la Selección Mexicana, con la cual buscará trascender en la Copa del Mundo 2026.