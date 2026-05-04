Chivas y las grandes remontadas en su historia en Liguillas

Las Chivas, de Gabriel Milito, se juegan el pase a las Semifinales del Clausura 2026; sin embargo, vuelven al juego de Vuelta de los Cuartos de Final con una pesada desventaja al Akron con un 1-3 ante los Tigres. Es por ello que en RÉCORD te presentamos las remontadas más recordadas del Rebaño en Liguillas.

Las remontadas épicas

Chivas vs Morelia - Torneo Verano 1997

Guadalajara tenía desventaja de 0-1 ante el Morelia, esto durante la Ida de las Semifinales; sin embargo, el Rebaño consiguió remontar en la serie de Vuelta y avanzaron tras obtener un 1-1 y gracias a su posición en la tabla avanzó de ronda.

Manuel Sol, durante un juego con Chivas en el 2003 | MEXSPORT

Chivas vs Cruz Azul - Clausura 2003

Guadalajara tenía una desventaja de 1-4 ante Cruz Azul, esto durante la Ida de la Reclasificación; sin embargo, el Rebaño consiguió remontar en la serie de Vuelta y avanzaron tras obtener un 4-1 y gracias a su posición en la tabla avanzó de ronda.

Chivas vs Atlante - Clausura 2004

Guadalajara tenía desventaja de 0-2 ante el Atlante, esto durante la Ida de los Cuartos de Final; sin embargo, el Rebaño consiguió remontar en la serie de Vuelta y avanzaron tras obtener un 3-1 y gracias a su posición en la tabla avanzó de ronda.

Ramón Morales festeja un gol con Chivas en el 2004 l MEXSPORT

Chivas vs Toluca - Clausura 2004

Guadalajara tenía desventaja de 0-1 ante el Toluca, esto durante la Ida de las Semifinales; sin embargo, el Rebaño consiguió remontar en la serie de Vuelta y avanzaron tras obtener un 2-1 global.

Chivas vs Jaguares - Clausura 2006

Guadalajara tenía una desventaja de 3-2 ante Jaguares de Chiapas, esto durante la Ida de los Cuartos de Final; sin embargo, el Rebaño consiguió remontar en la serie de Vuelta y avanzaron tras obtener un global de 6-5.

Oswaldo Sánchez durante un partido con Chivas en 2006 | IMAGO 7

Chivas vs América - Clausura 2023

Aunque la ventaja era menor, tras el 0-1 en la ida. Chivas tenía la necesidad de conseguir dos anotaciones para vencer al América, por lo que se colocó al frente en el marcador y minutos más tarde, Diego Valdés apareció para colocar el 2-1 en el global, motivo por el que Guadalajara necesitaba de dos goles más para lograr la hazaña, misma que llegó con las anotaciones de Alan Mozo y Orozco Chiquete para el 2- 3 global consiguiendo una remontada histórica en el Azteca y el pase a la Final en aquel torneo.

¿Cuáles fueron las remontadas frustradas?

Chivas vs Monterrey - Torneo Clausura 2008

En aquella eliminatoria, Chivas cayó 0-4 en el Tecnológico de Monterrey para sorpresa de todos, después de que Guadalajara llegó como favorito en la serie al ser el superlíder de la competencia. En la vuelta Guadalajara reaccionó, pero no le alcanzó y pese a un 4-4 en la Vuelta, Rayados se llevó la serie con el 5-8 en el marcador global.

Reynoso festeja el gol con el que Chivas eliminó a Tigres en 2011 | MEXSPORT

Chivas vs Querétaro - Torneo Clausura 2011

Al igual que en 2008, tres años después Chivas llegó como favorito ante Querétaro tras obtener el liderato en la tabla general, pese a ello Guadalajara cayó 2-1 en casa de Gallos Blancos, por lo que en la vuelta en el Estadio Akron pese a que existía una gran confianza por la voltereta, Liborio Sánchez se convirtió en el héroe de la noche y consiguió mantener su marco sin goles y darle pase al cuadro queretano.

Chivas vs León – Torneo Guard1anes 2020

En tiempo de pandemia, Chivas sorprendió a todos al eliminar al América en los Cuartos de Final, por lo que llegó como favorito ante León, pero en casa no logró sacar la ventaja tras igualar 1-1, por lo que en la Vuelta se esperaba que Guadalajara obtuviera el pase a la Final, sin embargo, la hazaña no se completó tras caer 1-0 ante los dirigidos por Ignacio Ambriz.

Chivas y León jugaron en la Jornada 1 del Guardianes 2020 | IMAGO7

Chivas vs Atlas - Torneo Clausura 2022