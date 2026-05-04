The Cure, misticismo y futbol: la pasión de Robert Smith por QPR

La música y el deporte van de la mano, y en la meca de los dos no es la excepción. Una de las bandas más importantes del Reino Unido es The Cure, ¿por qué? Por sus letras y misticismo, y la pasión de Robert Smith por el Queens Park Rangers.

El vocalista y frontman de la banda gótica se ha manifestado en diversas ocasiones por su -anterior- pasión por el futbol. El QPR es el equipo predilecto de Smith, aunque hace un tiempo dejó en claro que ya no sigue el balompié como antes.

"Me enamoré del futbol cuando era algo completamente distinto. Suena un poco gruñón, pero se trataba de otras cosas: ir a los partidos de futbol en los años 70 era una especie de rito de iniciación y una experiencia totalmente diferente. Los futbolistas eran más graciosos; estaban en el pub antes del partido del QPR. Era otro mundo", comentó Smith en una entrevista en 2024.

The Cure | AP

Su relación con Stan Bowles

Una de las figuras más reconocidas del equipo inglés es Stan Bowles, quien era el ídolo de la infancia de Robert Smith. El principal compositor de The Cure tuvo la oportunidad de conocer y convivir con su ídolo, que falleció en 2024.

"Conocí a Stan Bowles. Estaba en un encuentro con los aficionados en el estadio del Rangers la última vez que fui a un partido de futbol. Salí a comer curry con él, ¡y fue el mejor momento de mi vida porque era mi ídolo cuando era niño!"

Stan Bowles | AP

¿Por qué hacer una nota de The Cure?

Razones hay muchas para hacer una nota de The Cure, pero la principal es por el gusto de este redactor por la banda de Mánchester. Recientemente, Perry Bamonte falleció, uno de los guitarristas de la banda.

El misticismo detrás de The Cure no es tanto por sus letras esotéricas, sino por el ambiente envolvente en la mayoría de sus canciones. El ambiente de la banda inglesa va más allá de sus letras, sino del amor que tienen por la oscuridad.