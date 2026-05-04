Así fue el épico reencuentro entre Rafa Nadal y periodista de TUDN

El Gran Premio de Miami tuvo diversas estrellas del deportes mundial presenciando la carrera que catapultó con victoria Andrea Kimi Antonelli; figuras en la que resaltó una, especialmente Rafael Nadal quien tuvo un momento emotivo con la presentadora de TUDN María Fernanda Mora.

Nadal en la F1 en Miami l AP

Durante un momento de grabación la periodista enfocaba al extenista español quien rápidamente reaccionó mientras caminaba acordándose que ya la conocía: “¿Nos conocemos tú y yo, no?”, resaltó Rafa Nadal mientras María Fernanda Mora, presentadora de TUDN, misma que respondió: “nos conocemos sí”

“¿Cómo estás todo bien? Un saludo a todos los mexicanos, continúo diciendo Nada y al ser preguntado si extrañaba México mencionó: “la verdad que sí a ver si vuelvo pronto”, terminó por destacar el español a Fernanda Mora quien resaltó el momento en redes sociales.

Esto pasó hoy 🥹 pic.twitter.com/uvUuv7xmBy — Maria Fernanda Mora 🐥 (@marifermora90) May 3, 2026

¿Cuáles fueron las celebridades en el GP de Miami?

La presencia de estrellas internacionales como Rafael Nadal, Jon Rahm o Lionel Messi se llevaron los reflectores. Diversas imágenes de estos iconos deportivos se vieron conviviendo con equipos y pilotos durante el evento en Miami que representó el regresó de la F1 después de una pausa.

El domingo, día de Jesús, de carrera reunió a dos de las mayores figuras del deporte español: Rafael Nadal y Jon Rahm estuvieron conviviendo con el equipo de Aston Martín en donde también se llevaron los reflectores junto a Fernando Alonso y con Carlos Sainz mientras se encontraban con Williams.

Rafael Nadal tomándose fotos con aficionados en Miami | AP

Otra de las grandes apariciones fue la de Lionel Messi. El astro argentino recorrió el circuito y su presencia se hizo viral subiendo a un monoplaza de Mercedes en su encuentro con Andrea Kimi Antonelli quien se llevó la victoria y toda la familia Messi estuvo con el italiano.

Lionel Messi presente en el GP de Miami | AP

¿Cómo fue el GP de Miami?

Las emociones no faltaron en Florida, donde hubo cinco líderes diferentes entre despistes, accidentes y entradas a boxes. Al final fue Antonelli quien, gracias a la superioridad del W17, capitalizó su pole position nuevamente y le dio a Mercedes su cuarta victoria del año, en la misma cantidad de carreras.

Por su parte, el mexicano largó desde la P20, pero en la salida ganó tres posiciones más se colocó en la P17, donde le tocaron los accidentes de Hadjar y Gasly. Pérez Mendoza terminó con una buena posición, colocado en el lugar 16 por encima de Stroll y Bottas.