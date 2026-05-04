"Te dejo el changarro": Las palabras de Jesús Gallardo a Alek Álvarez previo a la Liguilla

La sorpresiva titularidad de Alek Álvarez con el Toluca en el arranque de los Cuartos de Final no solo respondió a una necesidad táctica de Antonio Mohamed, sino a un relevo generacional y de confianza que se gestó en el vestidor escarlata. Ante la partida de Jesús Gallardo a la Selección Mexicana para encarar los preparativos del Mundial, el canterano recibió una misión específica de parte del habitual referente por la banda izquierda.

Alek Álvarez | IMAGO7

Con apenas 10 minutos disputados en toda la Fase Regular del Clausura 2026, Álvarez fue la apuesta del 'Turco' para enfrentar a Pachuca en la Ida. Tras el encuentro, que terminó con una dolorosa derrota de 0-1 en el Nemesio Diez, el joven de 23 años admitió el peso que sintió al volver al terreno de juego en la instancia más crítica del torneo.

"Muy nervioso al principio, tenía mucho tiempo sin jugar", reconoció el lateral, quien tuvo que sacudirse el óxido competitivo bajo la presión de una Liguilla.

EL MENSAJE DE JESÚS GALLARDO

Más allá de la instrucción técnica, Alek reveló que existe un compromiso personal con Jesús Gallardo. El seleccionado nacional, pieza inamovible en el esquema de los Diablos, no se marchó a la concentración del Tri sin antes dejarle claro a su relevo lo que se esperaba de él.

"Me dijo que me dejaba el changarro para que se lo cuidara. Tengo esa responsabilidad junto con Mauricio, entonces espero hacer lo mejor posible", confesó Álvarez.

Álek Álvarez | IMAGO7

Esta frase, cargada del folclore futbolístico mexicano, resume la jerarquía que Gallardo ha depositado en los jóvenes del plantel. Para Alek, la tarea no es sencilla: cubrir el hueco de un jugador mundialista mientras el equipo busca remontar un marcador adverso en una serie de eliminación directa.

A pesar del amargo resultado en casa, la mentalidad de Álvarez está puesta en la responsabilidad compartida de mantener el nivel por la banda izquierda. Con la confianza de Mohamed y el "visto bueno" de Gallardo, el lateral buscará convertir esos nervios iniciales en la solvencia necesaria para que el Toluca siga vivo en el camino al título.