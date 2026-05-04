Precio del dólar hoy 4 de mayo: Peso se mantiene estable y arranca semana en 17.45 pesos

El precio del dólar hoy lunes 4 de mayo de 2026 se ubica en 17.45 pesos por unidad, marcando un inicio de semana con estabilidad en el tipo de cambio.

La divisa estadounidense arranca la jornada sin movimientos bruscos, en un mercado que mantiene un comportamiento moderado tras el cierre del viernes. El peso mexicano resiste. El dólar no despega.

El dólar se cotiza promedio en 17.45 pesos por unidad/Google

Comparativa: así abre frente al cierre del viernes

Al cierre del viernes 1 de mayo, el dólar se ubicó en 17.44 pesos, por lo que este lunes registra una ligera variación al alza de apenas un centavo.

El ajuste es mínimo. Pero confirma una tendencia lateral en el tipo de cambio. Sin volatilidad. Sin sobresaltos.

Precio promedio del dólar a la compra y venta

En operaciones bancarias, el promedio del dólar se ubica en: Compra: 17.05 pesos

Venta: 17.75 pesos

El precio a la venta se mantiene por debajo de los 18 pesos, reflejando un mercado contenido y sin presiones fuertes.

El dólar sigue retrocediendo en el mercado de valores/Pixabay

Así se ha movido el dólar en la última semana

Durante la última semana, el dólar ha oscilado entre 17.30 y 17.50 pesos, manteniendo un rango relativamente estrecho.

Este comportamiento indica una fase de estabilidad cambiaria, con pequeños ajustes diarios. El peso no pierde terreno de forma significativa. El dólar avanza, pero con cautela.

La cotización del dólar puede variar, según cada institución bancaria | FREEPIK

Precio del dólar en bancos hoy