“Es un atentado” :Excompañero del Vasco Aguirre, en México 86, arremete contra naturalizados en el Tri

Félix Cruz Barbosa, exjugador mexicanos y quien fuera compañero de Javier Aguirre en el Mundial de México 86, arremetió con los recientes llamados de naturalizados a la Selección Mexicana asegurando que nunca han sido la solución para el Tri.

“Es un atentado eso de los naturalizados. ¿Cuándo han sido la solución? De veras, no pueden estar los nacionalizados ahí. Con todo respeto, hay dos tres mejores que Fidalgo y son mexicanos”, resaltó el exmundialista con México en una entrevista con Carlos Hermosillo en FOX Sports.

Jugadores de la Selección Mexicana felicitan a Berterame en el juego ante Bolivia | MEXSPORT

Cruz Barbosa puso como ejemplo a jugadores que han sido parte del combinado incluso en Copas del Mundo: ¿Qué pasó con Guille Franco, Funes Mori, Vuoso, Gabriel Caballero? El mejor fue Sinha y ya, ese era más mexicano porque llegó joven.”

¿Pesimismo rumbo al Mundial 2026?

Félix Cruz aseguró que el próximo Mundial no será el mejor para el Tri incluso se animó a decir que los dirigidos por Javier Aguirre avanzarán como uno de los mejores tercer lugar: “Yo acabo de hacer una apuesta de que México pasará como tercer lugar de grupo.”

“Y no es que no sea optimista, soy realista, es un grupo que muchos ven fácil, pero para nada, especialmente con Corea del Sur. Esta Selección no está, lo platiqué con Javier (Aguirre) y falta, mientras en nuestra Selección (1986) sobraba”, mencionó en su comparativa.

Brian Gutiérrez y Armando González en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO7

El exfutbolistas fue realista y resaltó que se genera mucha expectativa con jugadores en el futbol europeo cuando no son los más referentes de sus equipos: “También generamos expectativas con eso de que tenemos muchos jugadores (mexicanos) en el extranjero, pero ellos no son los importantes en sus equipos y sólo algunos juegan. No es como los brasileños o argentinos.”

Santiago Giménez con Edson Álvarez en la Copa Oro 2023 | MEXSPORT

¿Se ha perdido el amor por el TrI?

Cruz Barbosa también puso en duda a los jugadores mexicanos de querer estar en la Selección Mexicana y comparó con lo vivido en aquella Selección que lideraba en la zona defensiva en México 1986: “Recuerdo cuando Bora (Milutinovic, DT de México en 1986) nos dijo que íbamos a estar concentrados un año (previo al Mundial), pero había algo muy importante: Nosotros sí queríamos estar dentro de la Selección.