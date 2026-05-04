NASA alerta por asteroide 2024 YR4: ¿Cuándo podría impactar la Tierra?

La NASA activó protocolos de defensa planetaria tras el seguimiento del asteroide 2024 YR4, un objeto espacial que ha sido catalogado como potencialmente peligroso debido a su trayectoria cercana a la Tierra.

El caso ha generado atención internacional luego de que se diera a conocer una posible fecha estimada de impacto, aunque las autoridades científicas mantienen el monitoreo constante para ajustar los cálculos.

El asteroide YR4 fue detectado en 2024 por una estación ubicada en Chile/NASA

Asteroide bajo vigilancia

El asteroide 2024 YR4 fue detectado a finales de 2024 y tiene un tamaño estimado de entre 40 y 90 metros, lo que lo coloca dentro de la categoría de objetos que pueden generar daños en caso de colisión.

Desde su detección, agencias espaciales han mantenido observación continua para determinar con mayor precisión su órbita.

¿Cuándo podría impactar?

Los primeros cálculos apuntan a que el 22 de diciembre de 2032 podría ser una fecha clave para un posible acercamiento o impacto.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a cambios conforme se obtienen nuevos datos, por lo que no se trata de una confirmación definitiva.

Aunque la probabilidad de impacto es baja, por su tamaño podría generar daños a la Tierra/Pixabay

Activan protocolos de defensa planetaria

Ante el nivel de riesgo inicial, la NASA puso en marcha sus protocolos de defensa planetaria, los cuales incluyen monitoreo constante, análisis de trayectoria y coordinación internacional.

Estos mecanismos permiten evaluar escenarios y definir posibles acciones en caso de que el riesgo aumente.

Probabilidad de impacto es baja

A pesar de la atención generada, especialistas han señalado que la probabilidad de impacto es baja, y podría disminuir conforme se refine la información sobre el comportamiento del asteroide.

El objeto se mantiene bajo observación precisamente para reducir la incertidumbre en los cálculos.

La proyección del choque de este asteroide con la Tierra es diciembre de 2032/Pixabay

Posibles efectos en caso de colisión

En caso de que el asteroide impactara la Tierra, el nivel de daño dependería de factores como el tamaño del objeto y la zona de impacto.

Los escenarios contemplan afectaciones localizadas, sin que represente un evento de escala global.

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