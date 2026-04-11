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Artemis II regresa a la Tierra: así fue el impactante amerizaje de la cápsula Orion en el Pacífico

Misión Artemis II de la NASA concluye con éxito. / NASA
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 19:25 - 10 abril 2026
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Misión Artemis II de la NASA concluye con éxito, la cápsula Orion ameriza en el océano Pacífico tras histórico viaje lunar

La misión Artemis II de la NASA concluyó con éxito este 10 de abril de 2026, luego de que la cápsula Orion amerizara en el océano Pacífico tras completar un viaje histórico alrededor de la Luna con tripulación a bordo.

La cápsula Orion amerizó en el océano Pacífico tras completar con éxito la misión Artemis II de la NASA. / NASA

Así fue el amerizaje de la cápsula Orion

El amerizaje de Orion no solo representa el final de la misión, sino uno de los momentos más críticos de todo el viaje. Durante la reentrada, la nave alcanzó los 40,233 kilómetros por hora y enfrentó temperaturas de 2,760 grados centígrados provocadas por la fricción con la atmósfera terrestre.

Tras superar esta fase, la cápsula desplegó sus paracaídas para descender de forma controlada hasta caer en el océano Pacífico, frente a la costa de California, donde equipos de rescate recuperaron a la tripulación.

La NASA confirmó que el amerizaje ocurrió en condiciones seguras, lo que valida los sistemas de protección térmica y descenso, fundamentales para futuras misiones.

La cápsula desplegó sus paracaídas para descender de forma controlada hasta caer en el océano Pacífico. / NASA

Una misión histórica

Artemis II llevó a cuatro astronautas —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen en un viaje de 10 días alrededor de la Luna, convirtiéndose en la primera misión tripulada más allá de la órbita terrestre desde 1972.

Durante la misión, la tripulación alcanzó más de 250 mil millas de distancia desde la Tierra, superando récords previos y realizando pruebas clave en sistemas de navegación, soporte vital y operaciones en el espacio profundo.

Además, este vuelo marcó hitos importantes en representación: Christina Koch se convirtió en la primera mujer en viajar a la Luna, Victor Glover en la primera persona afrodescendiente y Jeremy Hansen en el primer no estadounidense en lograrlo.

Artemis II marca el regreso de la humanidad al entorno lunar después de más de 50 años./ X: @NASA

¿Por qué este momento era el más riesgoso de la misión?

Aunque el lanzamiento suele llevarse la atención, el regreso a la Tierra es considerado uno de los momentos más peligrosos en cualquier misión espacial.

Durante esta fase, cualquier falla en el escudo térmico, la orientación de la cápsula o el despliegue de paracaídas podría poner en riesgo la vida de los astronautas.

Por ello, Artemis II tenía como uno de sus principales objetivos comprobar que Orion puede transportar humanos de forma segura desde el espacio profundo hasta la Tierra, algo que no se realizaba desde la era del programa Apolo.

El regreso a la Tierra es considerado uno de los momentos más peligrosos en cualquier misión espacial. / NASA

¿Qué sigue después del éxito de Artemis II?

El éxito de esta misión abre la puerta a los siguientes pasos del programa Artemis, cuyo objetivo es llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar y establecer una presencia humana sostenible.

Artemis II funcionó como una prueba clave para validar la nave Orion en condiciones reales con tripulación, lo que permitirá avanzar hacia futuras misiones de alunizaje en los próximos años.

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