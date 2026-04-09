Artemis II regresa a la Tierra: hora del amerizaje y lo que sigue tras su histórico viaje lunar

Después de días clave en la órbita lunar, la misión Artemis II encara su recta final con el regreso de la cápsula Orión a la Tierra, en lo que representa uno de los momentos más delicados de todo el viaje.

El recorrido no solo marcó un avance tecnológico, también dejó imágenes y experiencias inéditas. Durante su paso por la cara oculta de la Luna, la tripulación quedó incomunicada por cerca de 40 minutos, mientras observaba de cerca cráteres y formaciones que no son visibles desde la Tierra.

A este episodio se sumó un evento poco común: los astronautas presenciaron un eclipse solar total desde el espacio, un fenómeno que elevó aún más el valor científico y simbólico de la misión.

El amerizaje está programado para el 10 de abril a las 18:07 horas en el océano Pacífico./ X: @NASA

¿Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II?

La NASA tiene previsto que el amerizaje ocurra el viernes 10 de abril a las 18:07 horas (tiempo del centro de México), luego de una misión que se extendió por aproximadamente 10 días.

El descenso se realizará mediante el despliegue de paracaídas antes de tocar el océano Pacífico, frente a San Diego, donde equipos especializados ya esperan a la tripulación.

Sin embargo, la etapa más compleja está en marcha. La reentrada a la atmósfera implica que la cápsula soporte temperaturas superiores a los 2,800 grados Celsius, además de fuertes presiones derivadas de la velocidad y la gravedad.

La reentrada a la atmósfera es considerada la fase más crítica de toda la misión./ X: @NASA

¿Qué desafíos enfrenta la cápsula Orión en su regreso?

Para reducir el riesgo térmico, la NASA decidió implementar una reentrada más directa. Esta estrategia acorta el tiempo de exposición al calor extremo, pero incrementa la exigencia física para los astronautas.

El cronograma contempla momentos clave como la separación del módulo de servicio a las 17:33 horas, seguida por la entrada a la atmósfera a las 17:53 horas y el amerizaje programado a las 18:07 horas.