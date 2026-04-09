Mexicanos anticipan aumento de precios en 2026: crece el pesimismo por inflación

El panorama inflacionario en México continúa presionando las expectativas del mercado. Analistas del sector privado elevaron su previsión de inflación para este año a 4.23%, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Citi aplicada entre 38 especialistas, marcando el nivel más alto registrado en lo que va de 2026.

Este dato no solo implica un nuevo ajuste al alza —el tercer incremento consecutivo en revisiones quincenales—, sino que además se aleja del 4% que se estimaba en la primera encuesta del año, reflejando un cambio claro en la percepción sobre el comportamiento de los precios.

El sondeo muestra que el consenso se ha inclinado mayoritariamente hacia un escenario inflacionario más elevado. De los 38 especialistas consultados, 34 consideran que la inflación cerrará por arriba de 4%, cuando apenas el 20 de marzo solo ocho compartían esa expectativa. En menos de tres semanas, la proporción se disparó hasta 89%.

Más del 89% de los especialistas prevé una inflación superior al 4% al cierre del año./ Pixabay

Entre las proyecciones más altas destacan Monex y Natixis, que anticipan una inflación de 4.90%, mientras que los escenarios más moderados corresponden a BBVA y Bx+, que ubican la variación en 3.90%. Por su parte, Citi estima 4.24%.

¿Por qué sigue subiendo la inflación en México?

Los analistas también ajustaron sus previsiones para la inflación subyacente, que ahora se ubica en 4.20%, por encima del 4% proyectado a inicios de enero. Este indicador, que excluye componentes volátiles como energéticos y alimentos, sigue siendo clave para el Banco de México debido a su persistencia desde 2024.

La trayectoria de este componente ha sido particularmente relevante, pues tras tocar un nivel de 3.58% en noviembre de 2024, comenzó a repuntar hasta alcanzar 4.5% en febrero pasado, manteniendo una tendencia que ha complicado el control inflacionario.

Factores externos también han influido en este comportamiento. La encuesta incorpora el impacto del conflicto en Medio Oriente, así como el encarecimiento de energéticos, que ha repercutido en los precios de alimentos y en la inflación global.

El repunte en energéticos y el entorno internacional presionan la inflación en México./ Pixabay

Crecimiento económico y tasas, bajo presión

En paralelo, el crecimiento económico también enfrenta ajustes. Los especialistas estiman que el PIB crecerá 1.4% este año, una cifra menor al 1.50% proyectado en marzo, aunque ligeramente por encima del 1.3% previsto en enero.

El rango de estimaciones va de 0.8% a 1.8%. En la parte baja se ubican Banca Mifel y Bradesco BBI, mientras que BBVA, Bankaool y Banorte proyectan el escenario más optimista con 1.8%. Aun así, estas cifras se mantienen por debajo del rango oficial de la Secretaría de Hacienda (1.8% a 2.8%).

Con este entorno de bajo crecimiento e inflación elevada, el consenso anticipa que el Banco de México continuará con los recortes a la tasa de interés. La expectativa es que en julio se ubique en 6.50%, nivel que consideran sería el cierre del ciclo de bajas iniciado en marzo de 2024.

Para 2027, las previsiones apuntan a un crecimiento de 1.8% y una inflación de 3.80%. Aunque el avance económico se mantiene sin cambios, la expectativa inflacionaria es mayor al 3.70% estimado previamente. Destacan posturas contrastantes como la de Bankaool (2.3%) frente al 1% estimado por Banco Base y Scotiabank.