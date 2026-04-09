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Muere actor de Game of Thrones, tras luchar contra enfermedad incurable

Muere actor de GOT a los 35 años. / ESPECIAL
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:04 - 09 abril 2026
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Michael Patrick, actor que formó parte del universo de Game of Thrones, murió a los 35 años

Michael Patrick, actor que formó parte del universo de Game of Thrones, murió a los 35 años luego de enfrentar una enfermedad incurable que poco a poco fue apagando su cuerpo, pero no su ánimo.

La noticia fue confirmada por su esposa, quien compartió un mensaje íntimo sobre sus últimos momentos, dejando claro que no estuvo solo.

El actor fue diagnosticado con ELA en 2023, lo que cambió por completo su vida. / @michaelpatrick314

¿Qué le pasó a Michael Patrick?

Todo comenzó en 2023, cuando fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que va afectando los músculos y limita funciones básicas como moverse o hablar.

Desde entonces, su vida cambió por completo. Aun así, nunca dejó de trabajar ni de mostrarse fuerte frente a quienes lo seguían.

En sus últimos días, fue trasladado a un hospicio en Irlanda del Norte, donde finalmente murió el pasado 7 de abril.

Su esposa contó que se fue en paz, acompañado de su familia y amigos más cercanos.

Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir nuestro profundo dolor.
A pesar de su enfermedad, Michael Patrick nunca dejó de trabajar ni de crear. / @michaelpatrick314

Una despedida que pegó fuerte

El mensaje de despedida no fue frío ni institucional, fue todo lo contrario.

Su esposa lo recordó como alguien que, incluso en medio de la enfermedad, seguía siendo luz para los demás. Una persona que no dejó de reír, de crear y de inspirar.

Y eso fue lo que más destacó: su forma de enfrentar algo tan duro sin perder su esencia.

Mick fue una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo, no solo durante los últimos años de su enfermedad, sino cada día de su vida. Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. Alegría, vitalidad, risa contagiosa. Un gigante pelirrojo.
Su esposa confirmó que murió en paz, acompañado por sus seres queridos. / @michaelpatrick314

Mucho más que Game of Thrones

Aunque muchos lo ubican por su paso en Game of Thrones, Michael Patrick ya tenía camino recorrido.

Michael en GOT. / @michaelpatrick314

Participó en series como Blue Lights, This Town y My Left Nut, además de involucrarse en proyectos teatrales.

El actor incluso después del diagnóstico, siguió activo. No se detuvo. También aprovechó su visibilidad para hablar de la ELA y hacer conciencia sobre lo que implica vivir con esta enfermedad.

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