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Diputado del PT compara a mujeres con caballos: "Deben comer bien y hay que estar atentos a su salud"

Diputado compara a las mujeres con caballos. / PT TABASCO
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:13 - 09 abril 2026
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El diputado del Partido del Trabajo (PT), Martín Palacios Calderón, generó una fuerte controversia luego de comparar a las mujeres con caballos

Un comentario bastó para que el diputado del Partido del Trabajo (PT), Martín Palacios Calderón, se volviera tendencia… pero no por algo positivo.

Durante un evento en Tabasco, el legislador comparó a las mujeres con caballos, lo que provocó críticas inmediatas en redes sociales.

Martín Palacios Calderón, diputado y comisionado político del PT en Tabasco. / RS

¿Qué fue lo que dijo el diputado?

Todo ocurrió en una reunión con asociaciones de charros y cabalgantes dentro del Congreso local.

Ahí, el diputado soltó una frase que no pasó desapercibida: “el caballo es como una mujer más”, y agregó que hay que cuidarlas, alimentarlas bien y estar pendientes de su salud.

Aunque en el momento hubo algunas risas, el comentario no cayó nada bien cuando comenzó a circular fuera del evento.

El video y las declaraciones empezaron a moverse rápido en redes, donde usuarios señalaron que el comentario es ofensivo y fuera de lugar.

Diputado del PT en Tabasco desata polémica. / RS

Contexto del evento

El pronunciamiento se dio en el contexto de una propuesta para impulsar el reconocimiento del caballo como parte del patrimonio cultural en Tabasco.

Durante ese encuentro, también se planteó declarar el 11 de julio como el “Día Estatal del Caballo” y retomar eventos relacionados con esta tradición, como la Feria del Caballo que no se realiza desde hace aproximadamente 24 años.

El pronunciamiento se dio en una reunión enfocada en promover el sector ecuestre en Tabasco. / RS

Sin embargo, la discusión quedó opacada por la polémica generada por sus palabras.

Su disculpa

Tras la polémica, el legislador difundió un posicionamiento en el que ofreció una disculpa pública.

En el documento, reconoció que sus palabras reprodujeron estereotipos y aseguró que no hubo intención de ofender, aunque admitió el error.

También señaló que se compromete a informarse y capacitarse en temas de género, además de respetar y promover los derechos de las mujeres.

En su mensaje, reiteró que reconoce la dignidad de las mujeres y que su conducta en adelante estará basada en el respeto, la igualdad y la responsabilidad.

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