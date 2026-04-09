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Multas de hasta 35 mil pesos por ruido excesivo: esto debes saber

Autoridades comenzaron a sancionar a quienes no respeten el descanso de sus vecinos. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:46 - 09 abril 2026
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Subirle a la música o hacer fiestas hasta la madrugada ya no solo molesta… también puede costarte caro

Si eres de los que arma fiesta en casa o pone la música a todo volumen, ojo: ya hay multas que pueden alcanzar hasta los 35 mil pesos por ruido excesivo.

Autoridades municipales han comenzado a aplicar sanciones más severas contra quienes afectan el descanso de otras personas, tanto en viviendas como en negocios.

Hacer ruido en exceso ya no solo molesta: puede costarte hasta 35 mil pesos de multa. / iStock

¿De cuánto es la multa por hacer ruido?

En municipios como Cuautla, Morelos, las sanciones por generar ruido excesivo pueden ir desde los 17 mil hasta los 35 mil pesos.

El monto no es fijo. Depende de qué tan fuerte sea el ruido, cuánto tiempo dure y si la persona ya había sido advertida anteriormente.

Es decir, no importa si se trata de una casa o un establecimiento: si el ruido afecta a los vecinos, puede haber multa.

Autoridades buscan frenar fiestas y música a alto volumen durante la madrugada. / iStock

¿Cómo te pueden sancionar?

Todo comienza con una queja. Cuando un vecino reporta ruido excesivo, autoridades acuden al lugar para verificar la situación.

Primero hacen un llamado de atención para que se baje el volumen. Pero si la persona no hace caso, entonces sí se aplica la sanción económica.

La idea, según autoridades, es evitar llegar a la multa, pero también dejar claro que no respetar las reglas ya tiene consecuencias.

Las multas aplican tanto para casas como para negocios que generen ruido excesivo. / iStock

¿Qué dice la ley sobre el ruido?

En México existen límites claros sobre el nivel de ruido permitido.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, los niveles no deben superar:

  • 55 decibeles durante el día

  • 50 decibeles por la noche

Cuando estos niveles se rebasan de forma constante, se considera contaminación acústica.

Y no es solo un tema de molestias: también puede afectar la salud, provocando estrés, ansiedad y problemas para dormir.

El ruido excesivo no solo afecta la convivencia, también puede impactar la salud. / iStock
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