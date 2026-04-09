Caso Patricio 'N': confirman vinculación a proceso por presunto abuso a sus hijas

El caso de Patricio ’N’ vuelve a tomar fuerza. A casi dos años de que se dieran a conocer las acusaciones en su contra, un magistrado ratificó su vinculación a proceso por presunto abuso a sus hijas.

La información fue revelada por el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como ‘C4’, quien mostró documentos oficiales durante la emisión de C4 en Alerta.

“Patricio ‘N’, actor mexicano, es vinculado a proceso tras ser denunciado por presunto abuso sex*al contra menores; ratifican medidas cautelares”, detalló el comunicador en sus redes.

El conductor de televisión en varias ocasiones ha negado los señalamientos en su contra / Redes Sociales

Se confirma el proceso

De acuerdo con el reporte, también se ratificaron las medidas cautelares impuestas previamente contra el conductor.

“Hace casi dos años le conté aquí por primera vez y en exclusiva que las autoridades estaban investigando y en aquel momento buscando al conductor de televisión, actor o no sé qué sea (sic) el señor Patricio Cabezut”.

El periodista recordó que desde entonces existía una orden de aprehensión en su contra por abuso sexual.

Un magistrado ratificó su vinculación a proceso luego de que obtuviera un amparo para frenar el caso / Redes Sociales

Antecedentes del caso

Según lo informado, en ese momento Patricio ’N’ habría obtenido un amparo, lo que le permitió presentarse públicamente y negar las acusaciones.

“Lo estaban acusando de abuso sexual contra sus hijas, le conté que existía y le mostré la orden de aprehensión en su contra, precisamente por abuso sexual, en aquel momento la Policía de Investigación lo estaba buscando y durante un par de días este señor se ocultó (…) la autoridad lo consideró prófugo de la justicia porque había una orden de aprehensión”.

También se ratificaron las medidas cautelares impuestas previamente contra el conductor / Redes Sociales

Resolución tras dos años

Ahora, con la decisión del magistrado, el proceso en su contra se mantiene vigente y caso vuelve a tomar su curso.

“El señor tenía una entrega de premios a la que no llegó, unos días después sus abogados consiguieron un amparo y salió a dar la cara y a dar entrevistas donde decía que yo era un mentiroso (…) Hoy después de dos años un magistrado ratificó lo que le dije, este señor está vinculado a proceso, ahí está el documento donde le ratifican la vinculación a proceso y le ratifican las medidas cautelares, se confirma todo lo que le dije en su momento”.

Hasta el momento, Patricio 'N' no ha negado pero tampoco ha confirmado su vinculación a proceso / Redes Sociales

Sin postura oficial