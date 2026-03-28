Caso Trevi-Andrade revive: Argentina inicia nueva investigación por explotación y abuso

La justicia en Argentina reactivó una investigación contra integrantes del llamado clan Trevi-Andrade, un caso que marcó la industria del entretenimiento en América Latina y que, décadas después, vuelve al centro de la polémica por posibles delitos graves.

El anuncio revive la polémica en torno al caso Trevi-Andrade, uno de los más casos más mediáticos de los años 90. / Redes sociales

¿Por qué se reabre el caso Trevi-Andrade en Argentina?

Autoridades argentinas notificaron formalmente al gobierno de México sobre el inicio de una nueva investigación relacionada con presuntos delitos de trata de personas, explotación y abuso vinculados al clan integrado por Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel Portillo (Mary Boquitas).

De acuerdo con información difundida por la periodista de investigación María Idalia Gómez, la notificación fue enviada el 23 de marzo por Verónica Toller, funcionaria del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas en Argentina a a la embajadora Lilia Eugenia Rossbach Suárez.

El objetivo es solicitar la colaboración de México para avanzar en el caso, particularmente en torno a una víctima argentina identificada como Liliana Regueiro.

Autoridades de Argentina reabrieron una investigación contra el llamado clan Trevi-Andrade. /RS

Un expediente que llevaba años sin avanzar

Según las investigaciones, el caso ya había sido documentado previamente en Argentina, pero no prosperó debido a la falta de cooperación internacional.

Incluso, se señala que tampoco hubo avances en otros países donde surgieron denuncias similares, como España, Chile y Brasil.

La periodista María Idalia Gómez aseguró que este nuevo paso representa un avance importante: “Se está demostrando que por fin se va a abrir una investigación”. Además, indicó que los hechos podrían involucrar delitos como trata de personas, explotación infantil y condiciones de esclavitud.

Gloria Trevi. / IG @gloriatrevi

Un caso que marcó a la industria del espectáculo

El llamado caso Trevi-Andrade se convirtió en uno de los escándalos más mediáticos de finales de los años 90, tras denuncias por abuso, corrupción de menores y explotación dentro de un grupo artístico liderado por Sergio Andrade.

Aunque algunos de los involucrados fueron exonerados en México en 2004, el caso nunca dejó de generar controversia ni cuestionamientos públicos.