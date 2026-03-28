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Zócalo CDMX listo para México vs Portugal: SSC despliega operativo y mega pantalla

Todo listo en el Zócalo: seguridad y mega pantalla para el México vs Portugal. / SSC
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:58 - 28 marzo 2026
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Policía Auxiliar mantiene vigilancia en la Plaza de la Constitución durante el Festival Futbolero por el partido México vs Portugal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un dispositivo especial en la Plaza de la Constitución, donde fue instalada una mega pantalla para que la ciudadanía siga la transmisión del partido entre México y Portugal, como parte del Festival Futbolero en el Zócalo de la Ciudad de México.

Autoridades refuerzan seguridad en el Zócalo ante la llegada de aficionados para el México vs Portugal. / SSC

Festival Futbolero en el Zócalo CDMX

El evento forma parte de las actividades rumbo al Mundial 2026 y busca llevar la emoción del futbol a todos los aficionados que no lograron asistir al estadio.

En la explanada del Zócalo capitalino, se instaló una pantalla gigante para transmitir en vivo el encuentro, con acceso completamente gratuito para personas de todas las edades.

Además de la transmisión, el Festival Futbolero contempla un ambiente familiar con actividades relacionadas con el deporte, como parte de la estrategia del Gobierno capitalino para convertir este espacio en el epicentro del ambiente mundialista.

Mega pantalla ya está lista en la Plaza de la Constitución para la transmisión de México vs Portugal. / SSC

Horario y detalles de la transmisión México vs Portugal

La transmisión del partido está programada para iniciar a las 19:00 horas, momento en que se encenderá la mega pantalla instalada en la Plaza de la Constitución.

Autoridades recomendaron a los asistentes llegar con anticipación, ya que se espera una alta afluencia de aficionados, especialmente por tratarse de un encuentro previo al Mundial 2026.

El acceso es libre, aunque el cupo en zonas con sillas es limitado.

SSC implementa vigilancia en la Plaza de la Constitución antes del Festival Futbolero. / SSC

Operativo de seguridad en el Zócalo

Para garantizar la seguridad de los asistentes, elementos de la Policía Auxiliar de la SSC mantienen presencia en la zona, como parte del operativo implementado en eventos masivos.

Este dispositivo contempla vigilancia en accesos, monitoreo constante y apoyo a la ciudadanía durante el desarrollo del evento.

Autoridades capitalinas resguardan el Zócalo previo a la transmisión del partido. / SSC

Zócalo, epicentro del ambiente mundialista

El Festival Futbolero también funciona como antesala del FIFA Fan Festival, que se realizará durante el Mundial 2026 y que tendrá como sede principal el Zócalo de la Ciudad de México, donde se transmitirán todos los partidos en una mega pantalla.

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