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Detienen a tres hombres por reventa de boletos en partido México vs Portugal en CDMX
Tres hombres fueron detenidos por presunta reventa de boletos en las inmediaciones del Estadio Banorte previo al partido entre las selecciones de México y Portugal, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital.
Operativo "Estadio Seguro" contra la reventa de boletos
Las detenciones se realizaron como parte del “Operativo Estadio Seguro”, implementado para garantizar la seguridad de los asistentes y prevenir irregularidades en la venta de entradas.
Detenidos en Viaducto Tlalpan
Los sujetos, de 47, 53 y 58 años, fueron asegurados sobre el Viaducto Tlalpan, donde presuntamente ofrecían boletos de manera ilegal.
Tras su detención, los tres hombres fueron presentados ante un Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente según la normativa vigente.
Medidas de seguridad para aficionados
La SSC destacó que estos operativos buscan combatir la reventa de boletos y proteger a los aficionados que acuden a eventos deportivos masivos.
La dependencia reiteró que mantendrá vigilancia en todos los accesos al estadio y llamó a la ciudadanía a evitar la compra de boletos de reventa, recordando que solo los puntos oficiales garantizan entradas seguras.