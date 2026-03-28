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Detienen a tres hombres por reventa de boletos en partido México vs Portugal en CDMX

Detienen a tres por reventa de boletos en partido México vs Portugal en CDMX. / SSC
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:19 - 28 marzo 2026
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La SSC informó de tres detenciones en el operativo “Estadio Seguro” previo al encuentro de México y Portugal.

Tres hombres fueron detenidos por presunta reventa de boletos en las inmediaciones del Estadio Banorte previo al partido entre las selecciones de México y Portugal, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital.

Operativo “Estadio Seguro”. / SSC

Operativo "Estadio Seguro" contra la reventa de boletos

Las detenciones se realizaron como parte del “Operativo Estadio Seguro”, implementado para garantizar la seguridad de los asistentes y prevenir irregularidades en la venta de entradas.

Recomendaciones de la SSC ante eventos masivos en la capital. / SSC

Detenidos en Viaducto Tlalpan

Los sujetos, de 47, 53 y 58 años, fueron asegurados sobre el Viaducto Tlalpan, donde presuntamente ofrecían boletos de manera ilegal.

Tras su detención, los tres hombres fueron presentados ante un Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente según la normativa vigente.

Fueron detenidos tres hombres, de 47, 53 y 58 años. / SSC

Medidas de seguridad para aficionados

La SSC destacó que estos operativos buscan combatir la reventa de boletos y proteger a los aficionados que acuden a eventos deportivos masivos.

La dependencia reiteró que mantendrá vigilancia en todos los accesos al estadio y llamó a la ciudadanía a evitar la compra de boletos de reventa, recordando que solo los puntos oficiales garantizan entradas seguras.

El operativo busca garantizar un ambiente seguro durante el partido entre México y Portugal en CDMX. / SSC
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