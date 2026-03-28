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Futbol

Selección de Portugal llegó a CDMX en medio de operativo policial y algunos seguidores

Aldo Martínez
Aldo Martínez 10:10 - 28 marzo 2026
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Los jugadores lusos aterrizaron a altas horas de la madrugada, una noche antes de su duelo contra México

El duelo que emocionó, alegró e incluso molestó a todo un país está a horas de volverse una realidad. Portugal visita a México en la reinauguración del Estadio Banorte, donde si bien los lusos llegan con grandes ausencias, su aterrizaje no pasó desapercibido.

El Estadio Banorte, listo para el México vs Portugal. l RÉCORD

¿Cómo llega Portugal?

Luego de que se anunció la ausencia de Cristiano Ronaldo, los fanáticos mexicanos comenzaron a bajar los ánimos decibeles previo al duelo, sin embargo, los fieles seguidores de la pelota no dejaron pasar la ilusión de ver a sus jugadores favoritos que militan en Europa.

Pese a las bajas del equipo de Roberto Martínez, múltiples seguidores se juntaron en el aeropuerto de la CDMX para recibir a jugadores de talla mundial como Vitinha, Joao Félix, Gonçalo Ramos, Joao Neves, etc.

Selección de Portugal en México I x:@selecaoportugal

El combinado portugués aterrizó en el AIFA a las 22:30, donde para si sorpresa y pese a la hora, varios seguidores apoyaron su arribo. Por su parte, el hotel de Fairmont Mayakoba, ubicado en Santa Fe, también recibió a decenas de seguidores que esperaban una foto o autógrafo de sus ídolos.

México vs Portugal, un duelo sin precedentes

El equipo Tricolor vivirá un fin de semana que pasará a los libros de historia futbolera. Los pupilos de Javier ‘Vasco’ Aguirre, tendrá el privilegio no solo de inaugurar la cancha próxima a convertirse en tres veces mundialista, sino también la oportunidad de reconectar con el público nacional y de poner el nombre del país en lo más alto.

Por otro lado, Portugal no llega a vacacionar, pues actualmente son una de las naciones candidatas a ganar la Copa del Mundo 2026, por lo que el duelo en el Coloso de Santa Úrsula pinta como el escenario perfecto para imponer condiciones.

Entrenamiento de Portugal I x:@selecaoportugal

A pesar de tratarse de un partido amistoso, la expectativa ha crecido como si se tratara de una instancia definitiva. La afición mexicana ha respondido con entusiasmo, agotando boletos y generando un ambiente que promete ser electrizante desde el silbatazo inicial.

Asimismo, el duelo servirá como un parámetro importante para ambas selecciones de cara al Mundial de 2026. Mientras México busca consolidar una idea de juego bajo el mando del ‘Vasco’ Aguirre, Portugal intentará demostrar la profundidad de su plantilla más allá de sus grandes figuras. Con talento en ambos lados y un escenario histórico como telón de fondo, el partido promete ser mucho más que un simple encuentro de preparación.

Selección Mexicana en entrenamiento en el Estadio Azteca | IMAGO7
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