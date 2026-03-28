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Futbol

Esta es la agenda deportiva del 28 de marzo de 2026

El nuevo Estadio Azteca está listo para recibir el México vs Portugal
Ramiro Pérez Vásquez 00:45 - 28 marzo 2026
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Desde el México vs Portugal hasta el Gran Premio de Japón de la F1

La agenda deportiva del sábado, día de partido inaugural del Estadio Banorte y de la Virgen María, 28 de marzo de 2026 ofrece una cartelera entre NBA, Liga MX Femenil y la emoción del automovilismo con la Fórmula 1 incluyendo un sinfín de emociones en el deporte.

¿Cuál es la actividad deportiva?

La jornada arranca con el duelo amistoso entre Estados Unidos y Bélgica. El conjunto estadounidense buscará consolidar su estilo de juego ante una selección europea que suele destacar por su talento individual y orden táctico. Aunque no hay puntos en disputa, el partido servirá como parámetro importante de cara al Mundial 2026.

Así será el segundo uniforme de Estados Unidos en la Copa del Mundo | X @USMNT

Más tarde, la actividad se traslada a la NBA entre los Detroit Pistons y los Minnesota Timberwolves. Los Pistons intentarán hacerse fuertes en casa frente a unos Timberwolves que han mostrado mayor consistencia en la temporada. Será un duelo interesante en el que ambas franquicias buscarán afinar detalles rumbo a la recta final del calendario.

La Liga MX Femenil presenta el choque entre Cruz Azul y Puebla. Ambos conjuntos llegan con la necesidad de sumar puntos, en un partido que puede resultar clave para sus aspiraciones dentro del torneo. Se espera un encuentro disputado, con intensidad en medio campo y oportunidades para ambas escuadras.

Cruz Azul femenil en el torneo Clausura 2026 | MEXSPORT
Cruz Azul femenil en el torneo Clausura 2026 | MEXSPORT

La NBA continúa con el compromiso entre los Philadelphia 76ers y los Charlotte Hornets. Los 76ers parten como favoritos gracias a su plantel más sólido, mientras que los Hornets intentarán dar la sorpresa apoyados en su velocidad y dinamismo. Este duelo puede marcar diferencias importantes en la clasificación.

México vs Portugal 

Uno de los platos fuertes del día será el amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal. El conjunto mexicano buscará medirse ante un rival europeo de jerarquía, en un partido que servirá para evaluar el nivel del equipo frente a selecciones de alto calibre. Portugal, por su parte, intentará imponer su experiencia internacional en un duelo que promete emociones.

México vs Portugal ROTA
México vs Portugal ROTA

La jornada culmina con la carrera del Gran Premio de Japón dentro de la Fórmula 1. Esta competencia suele ser una de las más exigentes del calendario, tanto por las características del circuito como por la intensidad de la temporada. Los pilotos buscarán sumar puntos clave en una carrera que podría tener impacto en la lucha por el campeonato.

En resumen, este día presenta una oferta deportiva completa, con encuentros que combinan preparación, competencia y espectáculo en distintas disciplinas. Desde el futbol internacional hasta el automovilismo, los aficionados tendrán múltiples opciones para seguir de cerca a sus equipos y atletas favoritos.

Estados Unidos vs Bélgica — 13:30 hrs — Disney+ Premium / ESPN Detroit Pistons vs Minnesota Timberwolves — 15:30 hrs — NBA League Pass / Disney+ Premium / ESPN Cruz Azul Femenil vs Puebla Femenil — 15:45 hrs — ViX / YouTube (Liga MX Femenil) Philadelphia 76ers vs Charlotte Hornets — 16:00 hrs — NBA League Pass México vs Portugal — 19:00 hrs — Azteca Deportes / Canal 7 / TUDN / ViX Premium Gran Premio de Japón (Fórmula 1) — 23:00 hrs — F1 TV Pro / Sky Sports

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