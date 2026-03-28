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Futbol

¿Regreso agridulce? México jugará con uniforme de visita en la reapertura del Estadio Azteca

Estadio Banorte, casa de la Selección Mexicana | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 00:11 - 28 marzo 2026
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Con información de ESPN, el conjunto de Javier Aguirre saltará a la cancha con la nueva playera blanca

México volverá a pisar el césped sagrado del Estadio Azteca -ahora Banorte y próximamente Ciudad de México- tras más de dos años de ausencia, aunque el regreso será un tanto agridulce.

De acuerdo a información de ESPN, el combinado nacional no saltará a la cancha con la tradicional playera verde, sino con el nuevo jersey blanco. La afición no estuvo del todo de acuerdo con la decisión, pues esperaban ver el clásico color mexicano en la piel de los seleccionados en el Banorte.

Jersey de visitante de la Selección Mexicana | @miseleccionmx

¿Cuándo fue el último partido de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca?

La Selección Mexicana de Javier Aguirre volverá a jugar un partido en el Coloso de Santa Úrsula tras 858 días, es decir dos años, cuatro meses y siete días. Aquel encuentro del Tricolor fue muy diferente, no solo por el rival en turno, sino por los protagonistas y los matices de aquella noche de noviembre.

El 21 de noviembre de 2023, el conjunto mexicano enfrentó a su similar de Honduras en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League de la Concacaf. El equipo de -en ese entonces- Jaime Lozano llegó con la urgencia de ganar el encuentro, para soñar con la Copa América del 2024.

Edson Álvarez fue el gran héroe de aquella velada lluviosa, en la que el pase al certamen continental y las Semifinales se definió en la tanda de penaltis. México lo consiguió, pero pocos imaginaron que después de ese partido la presencia del Tricolor en la capital del país desapareciera por completo por más de dos años.

Edson Álvarez y Julián Quiñones en el último partido de la Selección Mexicana en el 2023 | IMAGO7

¿Cuántos meses estuvo cerrado el Estadio Azteca?

Después de aquella última gran noche del Tricolor en el Estadio Azteca, el recinto todavía abrió sus puertas al público por unos meses. Los mayores beneficiados fueron los americanistas, quienes presenciaron un Bicampeonato del equipo azulcrema antes del cierre definitivo por las remodelaciones del Coloso de Santa Úrsula.

Tras la Gran Final del Clausura 2024, entre América y Cruz Azul, el Estadio Azteca cerró sus puertas indefinidamente en mayo, para comenzar con el proceso de remodelación. Después de 671 días, es decir, un año, dos meses y siete días, el balón volverá a rodar en ese césped sagrado.

Selección Mexicana en entrenamiento en el Estadio Azteca | IMAGO7
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