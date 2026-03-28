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Futbol

Sheinbaum lanza convocatoria para regalar boletos del México vs Portugal y desata críticas

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en el sorteo del Mundial 2026. / MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 23:44 - 27 marzo 2026
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La presidenta de la República Mexicana hizo el llamado para obsequiarlos

La presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, lanzó una convocatoria para regalar boletos para el juego de la Selección Mexicana ante Portugal. La ejecutiva hizo un primer llamado a través de X y luego pidió que fueran a su cuenta de instagram.

“Vamos a regalar boletos para asistir al partido de este sábado México vs Portugal. A las 19:30 horas vayan a mi cuenta de Instagram para saber cómo ganarlos”, resaltó desde su cuenta de X en la que rápidamente desató las críticas. 

¿Cuáles fueron las críticas? 

"¿Y si mejor regalas quimioterapias para los niños con cáncer, hija de la chingada?"; "Los mexicanos mejor queremos saber cómo ganar un gobierno que de seguridad en lugar de rifar boletos. El pueblo no quiere frijol con gorgojo. Pan y circo y fantas."

"Oiga'... ¿Y si mejor les regala medicinas a los niños con cáncer que aún no han podido conseguir quimios? Ellos no se conforman con el atole con el dedo"; "Neta??? No tiene algo más importante que hacer que publicar que va a regalar boletos. Qué vergüenza serio. Qué pinche vergüenza".

Sheinbaum expresó solidaridad con Colosio Riojas, pero descartó conceder el perdón legal./ AP

"Hubieras puesto “se vienen cositas”. Ay, con la influencer…. Mejor pónganse a trabajar"; "Si ibas a terminar regalando boletos desde tu cuenta de Instagram te hubieras dedicado al entretenimiento aunque tengas la simpatía de un apio hervido"; "Señora la gente necesita seguridad en el país, no esos boletos de mierda. Eres presidenta no influencer Claudia:"

¿Cuál es el procedimiento para ganar los boletos?

Claudia Sheinbaum cumplió y en su cuenta de instagram dejó una convocatoria en la que reveló el procedimiento destacando la repartición de 25 boletos, resaltando lo siguiente: “En vez de darlos al personal del gobierno, he decidido invitar a estudiantes del Bachillerato Nacional.”

El evento será encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno Clara Brugada / FB: @ClaraBrugadaM

Con tres sencillos puntos resalta: “1- Si estudias en algún bachillerato público, sigue las cuentas oficiales de MundialSocial2026. 2- Envía un mensaje directo al instagram de MundialSocial2026 contándonos por qué quieres asistir al partido. 3- Las primeras 25 personas en enviar su mensaje serán las ganadoras”.

Selección Mexicana en entrenamiento en el Estadio Azteca | IMAGO7

Hasta el momento no se ha realizado un anuncio oficial de los ganadores, el partido será este 28 de marzo desde el Estadio Banorte, en lo que representará la reinaguración del Coloso de Santa Úrsula rumbo al Mundial 2026. 

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