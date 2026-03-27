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Futbol

Bruno Fernandes espera que Raúl Jiménez tenga una mala noche ante Portugal

Raúl Jiménez con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Raúl Jiménez con la Selección Mexicana | MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 17:38 - 27 marzo 2026
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La estrella del Manchester United será uno de los grandes jugadores a seguir en el Estadio Azteca

Portugal ultimó detalles en conferencia de prensa previo al duelo amistoso ante México, un partido especial que marcará la reinauguración del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026. Bruno Fernandes, una de las figuras del conjunto europeo, dejó claro que este tipo de encuentros son clave para consolidar la idea de juego de Roberto Martínez.

El mediocampista destacó la importancia de volver a reunirse como equipo tras varios meses sin actividad conjunta. "El entrenamiento siempre ayuda. El hecho de poder estar juntos es importante porque no lo hacíamos desde noviembre. El Mundial se acerca y es bueno tener este tiempo para perfeccionar nuestras ideas y lo que el entrenador desea de nuestra manera de jugar", explicó.

Bruno Fernandes anotó gol ante Bournemouth | AP

Ante las ausencias de jugadores como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva y Rúben Dias, Fernandes asumirá un papel de liderazgo dentro del grupo. "En esta convocatoria, al no estar Cristiano ni Bernardo, soy el jugador con más partidos internacionales. Representar a mi país es el mayor logro de mi carrera", afirmó el futbolista del Manchester United.

Además, dejó claro que su compromiso no cambia sin importar quién esté en el campo. "Mi postura será siempre la misma, independientemente de quién esté presente; mi objetivo es ayudar a todos a que den su mejor versión para que la selección sobresalga", agregó.

Bruno Fernandes con la Selección de Portugal en Qatar 2022 | MEXSPORT

Un Azteca histórico como prueba rumbo al Mundial 2026

Fernandes también resaltó lo que significa jugar en el Estadio Azteca, uno de los recintos más emblemáticos del futbol mundial. “Es un privilegio jugar en un estadio tan icónico y ser parte de su remodelación”, comentó, destacando la magnitud del escenario.

El portugués reconoció el reto que implica enfrentar a México en la capital del país, especialmente por la altitud. “Enfrentamos a una selección con mucha historia en mundiales, con jugadores de gran calidad que, según entiendo, no suelen perder contra selecciones europeas en la Ciudad de México. Es una prueba muy importante”, señaló.

Raúl Jiménez en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Raúl Jiménez en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Qué dijo Bruno Fernandes sobre Raúl Jiménez?

Uno de los puntos más llamativos de la conferencia fue cuando habló sobre Raúl Jiménez, delantero mexicano y referente ofensivo. Fernandes no dudó en reconocer su calidad y lo complicado que resulta enfrentarlo. “Raúl Jiménez es un jugador contra el que es difícil jugar y me ha marcado algunos goles”, declaró.

Incluso reveló un encuentro reciente fuera de la cancha. “Coincidí con él recientemente en un evento de Nike y será importante para ambos equipos este partido”, añadió, dejando ver el respeto que existe entre ambos futbolistas.

Finalmente, el portugués habló sobre el favoritismo de su selección y el enfoque con el que encaran el partido. “Sobre ser favoritos, no lo veo como una presión negativa, sino como algo positivo que la gente nos vea con capacidad para hacer cosas buenas. Hay que respetar a todos, pero no tener miedo de nadie”, concluyó.

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