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Futbol

¡Malas noticias! Phil Foden queda lesionado después de una dura entrada de Ronald Araújo

Phil Foden se fue lesionado del partido de Inglaterra ante Uruguay | AP
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 18:25 - 27 marzo 2026
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El jugador inglés no pudo completar el partido ante Uruguay

Comienzan las preocupaciones de cara a la Copa del Mundo para la selección de Inglaterra, pues uno de sus atacantes más importantes en los últimos años se ha lesionado debido a una fuerte entrada de Ronald Araújo en el amistoso de Uruguay ante el cuadro de los Tres Leones.

Phil Foden ha tenido que salir al minuto 56 por una dura entrada del jugador del FC Barcelona; las imágenes se han vuelto virales, ya que es bastante aparatosa la manera en la que el defensor charrúa ataca el pie del jugador del Manchester City, por lo cual la preocupación está latente.

Inglaterra y Uruguay en amistoso previo de Fecha FIFA | AP

¿Peligra el Mundial?

Una de las selecciones que se perfila como favorita para el Mundial 2026 es Inglaterra; sin embargo, a tan solo meses de que de comienzo el torneo de selecciones más importante, uno de sus mejores jugadores ha sufrido una entrada más que fuerte.

Apenas en los primeros minutos de la segunda parte, uno de los jugadores titulares, Phil Foden, conducía el balón cuando Ronald Araújo cometió una entrada más que fuerte hacia su tobillo izquierdo, provocando que el jugador inglés tuviera que levantarse lo más que pudo para evitar que su pie hiciera palanca y sufriera de una fractura.

Este movimiento ayudó a que, a pesar de haber tenido que abandonar el campo, el inglés pudiera salir por su propia cuenta del Wembley Stadium. En cuanto a la sanción sobre el charrúa, el árbitro ni siquiera sacó la tarjeta amarilla, por lo que el 4 de los celestes pudo terminar el partido sin problemas.

Federico Valverde anotándole a Inglaterra | AP

¿Cómo quedó el partido en Londres?

Como parte de la Fecha FIFA de la última semana de marzo, el conjunto inglés de Thomas Tuchel se enfrentó a los dirigidos por el 'Loco' Bielsa, empatando a un gol en el Estadio de Wembley con goles de Ben White y para conseguir la paridad en el marcador otro tanto por parte de Federico Valverde en la 'agonía' del duelo.

Para su siguiente partido de preparación de cara a la Copa del Mundo, los ingleses se medirán a Japón el próximo 31 de marzo, mientras que Argelia se medirá a los uruguayos; cabe destacar que los argelinos vienen de golear 7-0 a Guatemala.

Inglaterra y Uruguay en amistoso previo de Fecha FIFA | AP
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