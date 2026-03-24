Jugadores de Liga MX comandan convocatoria de Uruguay para la Fecha FIFA

La Selección de Futbol de Uruguay ya llamó a sus mejores hombres para encarar los duelos amistoso de esta semana, entre varios jugadores convocados hay nombres que militan dentro de la Liga MX. Los charrúas enfrentarán a Argelia e Inglaterra.

De cara a la Copa del Mundo 2026, Uruguay prepara sus partidos de preparación con el fin de llegar en ritmo al mundial y sacudirse el último fracaso de los charrúas cuando fueron eliminados por Colombia en la Copa América de 2024.

Marcelo 'El Loco' Bielsa, entrenador de la Selección Uruguaya dispuso del portero de Rayados de Monterrey, Santiago Melé, también llamó al zaguero central del América, Sebastián Cáceres y por último a los delantero Brian Rodríguez también de las Águilas y a Rodrigo Aguirre, ex azulcrema y actual atacante de los Tigres.

Brian Rodríguez portando la jersey de Uruguay l MEXSPORT

La lista de Bielsa incluye a jugadores que actualmente no militan en el futbol mexicano pero si tuvieron un paso importante, como es el caso de Nicolás Fonseca, Federico Viñas, Juan Manuel Sanabria y Maximiliano Araujo.

Portero de Uruguay con el balón l MEXSPORT

Federico Viñas tuvo un paso en el futbol mexicano jugando con CF América y Club León , ahora milita en el Real Oviedo de La Liga de España, Juan Manuel Sanabria se desempeñó dentro de Atlético de San Luis y actualmente forma parte de Real Salt Lake en la MLS. El más destacado es Maximiliano Araujo, quien en su momento portó los colores de los Diablos Rojos del Toluca y actualmente milita en el Sporting Club de Lisboa.

Los compromisos de Uruguay

Jugador de Uruguay controla balón l MEXSPORT