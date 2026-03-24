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Futbol

¿Qué equipos de Liga MX tendrán actividad en Fecha FIFA?

Logo de la Liga MX en el Bravos vs Tigres de la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 18:55 - 23 marzo 2026
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Varios conjuntos del balompié nacional tendrán encuentros en Estados Unidos

La Fecha FIFA de marzo servirá como una de las últimas paradas para las selecciones rumbo al Mundial 2026, mientras que las ligas de todo el mundo se detendrán. Sin embargo, pese a que no habrá partidos de Liga MX, varios equipos del balompié nacional tendrán actividad para continuar su preparación rumbo a la fase final del Clausura 2026.

Los equipos que tendrán partidos amistosos en este parón de selecciones estarán de visita en Estados Unidos, para dar un poco de sabor mexicano a los connacionales en la Unión Americana. Entre los encuentros más atractivos destaca el duelo entre Cruz Azul y Atlético Nacional.

José Paradela en celebración con Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
José Paradela en celebración con Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cuáles son los partidos amistosos de la Liga MX en esta Fecha FIFA?

La Máquina se enfrentará al Verdolaga el miércoles 25 de marzo, PayPal Park, en San José, California. El conjunto de Nicolás Larcamón intentará demostrar con un cuadro alterno su capacidad de medirse ante rivales de primer nivel; Erik Lira y Charly Rodríguez no estarán por su convocatoria con el Tricolor.

El segundo duelo entre equipos mexicanos será el América vs Tigres, en el Razorback Stadium de Fayetteville, Arkansas, el 28 de marzo. Ambos equipos llevarán a sus ramas varoniles y femeniles a Estados Unidos; los dos clubes cuentan con bajas significativas en esta Fecha FIFA.

El último encuentro confirmado hasta el momento es una nueva edición del Clásico Tapatío, el 29 de marzo, en el BMO Stadium de Los Ángeles. El último partido entre Atlas y Chivas terminó con una victoria de los Rojiblancos con remontada incluida.

Festejo de Chivas después de llegar al triunfo en el Clásico Tapatío | MEXSPORT

¿Cuándo se reanuda la Liga MX?

Después de la Fecha FIFA de marzo, la Liga MX volverá a la actividad el próximo viernes 3 de abril, con el tradicional Viernes Botanero. La Jornada 13 del balompié nacional se abrirá con el duelo entre Puebla y los Bravos de Juárez.

El duelo más atractivo de dicha fecha es el Chivas vs Pumas, dos equipos que viven un gran momento. El conjunto de Gabriel Milito marcha como líder del certamen; mientras que los dirigidos por Efraín Juárez son el cuarto lugar general.

Efraín Juárez en celebración tras el empate de Pumas ante Cruz Azul | IMAGO 7
Efraín Juárez en celebración tras el empate de Pumas ante Cruz Azul | IMAGO 7
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