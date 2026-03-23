La Selección de Francia presenta sus nuevas equipaciones para el Mundial 2026 con un toque de elegancia

La Selección de Francia presentó este lunes los diseños de sus nuevas camisetas, tanto de local como de visitante, de cara a la Copa del Mundo Norteamérica 2026. Fiel a su estilo, el combinado galo apuesta por la elegancia en dos indumentarias que ya están captando la atención de los aficionados.

Así es la nueva equipación de la Selección de Francia

La equipación principal mantiene el tradicional azul, pero se renueva con un sofisticado cuello tipo polo en color blanco. Además, la playera tiene un diseño con un patrón de líneas en un tono azul más claro, mismas recorren la tela en zigzag para darle un efecto de mayor dinamismo.

Kylian Mbappé en celebración con Francia en la Copa Mundial Qatar 2022 | MEXSPORT

Uno de los detalles más destacados es el escudo de la Federación Francesa de Fútbol y el logotipo de la marca deportiva. Ambos presentan un acabado en relieve con un llamativo tono cobrizo o naranja metálico. El icónico gallo está coronado por las dos estrellas que conmemoran los campeonatos obtenidos en 1998 y 2018.

Por su parte, la camiseta de visitante rompe con lo tradicional al adoptar un color verde menta. A diferencia del uniforme de local, este diseño cuenta con un cuello redondo y presenta dos franjas en las mangas, una azul y otra roja, en un claro guiño a la bandera nacional.

Selección de Francia durante la Copa Mundial Qatar 2022 | MEXSPORT

Al igual que la camiseta de local, el escudo y el logo también lucen el distintivo acabado en relieve color cobre. Un detalle significativo se encuentra en el interior del cuello de ambas camisetas, donde está inscrita la palabra "Liberté" (Libertad), evocando el célebre lema de la República Francesa: "Libertad, Igualdad, Fraternidad".

Para el lanzamiento, la marca patrocinadora optó por una campaña minimalista en redes sociales. Se presentó un vídeo con música instrumental que mostraba las dos camisetas sin modelos. El anuncio se acompañó de la frase: "Mesdames, Messieurs, les nouveaux maillots des Bleus" (Damas y caballeros, las nuevas camisetas de Les Bleus).

¿Contra quién jugará Francia en la Copa Mundial 2026?

El equipo dirigido por Didier Deschamps quedó ubicado en el Grupo I, junto con las selecciones Senegal, Noruega y el clasificado del repechaje internacional por la Llave B. Este último rival se definirá esta semana y puede ser la selección de Bolivia, Surinam o Iraq.

Jugadores de la Selección de Francia en celebración durante la Copa Mundial Qatar 2022 | MEXSPORT

Francia comenzará su andar mundialista contra el representativo africano el 16 de junio en el MetLife Stadium. Posteriormente se medirá al clasificado por la vía del repechaje, el 22 de junio en el Lincoln Financial Field, y cerrará la Fase de Grupos ante el combinado noruego en el Gillette Stadium el 26 de junio.