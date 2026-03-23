Guillermo Ochoa vuelve al Tri: Así fue su último juego con la Selección Mexicana

La Selección Mexicana encara su última prueba de fuego previo a la Copa del Mundo con una novedad que acapara los reflectores: el regreso de Guillermo Ochoa. El arquero cinco veces mundialista vuelve a una convocatoria tras un largo periodo en la sombra, marcando el cierre de una etapa de incertidumbre sobre su rol en el equipo nacional.

Guillermo Ochoa en un calentamiento con la Selección Mexicana l MEXSPORT

OCHOA TIENE RECUERDO AMARGO DE SU ÚLTIMO PARTIDO CON EL TRI

Para encontrar la última vez que "Memo" defendió la portería de México en la cancha, es necesario retroceder 492 días. Fue el 11 de noviembre de 2024, en un escenario complicado: el duelo de ida de las semifinales ante Honduras. Aquella noche, el guardameta fue titular en un encuentro que terminó con una dolorosa derrota para el Tri por 2-0.

Desde aquel descalabro en territorio centroamericano, el nombre de Ochoa desapareció de las alineaciones titulares, iniciando una racha de inactividad con la camiseta nacional que se prolongó por más de un año.

Guillermo Ochoa, Honduras vs México 2024 | MEXSPORT

VUELVE A LA CONVOCATORIA 289 DÍAS DESPUÉS

Aunque Ochoa formó parte del plantel que consiguió la medalla en la Copa Oro 2025, su participación fue meramente testimonial desde el banquillo, sin sumar un solo minuto de juego. En total, el veterano arquero acumuló 289 días sin siquiera entrar en una convocatoria, quedando fuera de la órbita de la Selección mientras se consolidaban otras opciones bajo los tres palos.

Con su lugar prácticamente asegurado en la lista definitiva para el Mundial, la gran incógnita para esta Fecha FIFA es si el cuerpo técnico le otorgará la oportunidad de recuperar el ritmo competitivo. México se medirá ante potencias como Portugal y Bélgica, duelos de alta exigencia donde se definirá si Ochoa vuelve a ponerse los guantes de titular o si su rol se mantendrá como el de un líder de vestuario de cara a la justa mundialista.