Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Oficial! Cristiano Ronaldo no vendrá a México: Portugal anuncia convocatoria para Fecha FIFA

Aldo Martínez
Aldo Martínez 06:46 - 20 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Roberto Martínez presentó a sus 26 jugadores para la mini gira en Norteamérica

Luego de varias semanas de incertidumbre, finalmente se confirmó que Cristiano Ronaldo no vendrá a México para enfrentar al Tri en el Estadio Banorte.

Cristiano Ronaldo durante un calentamiento con la Selección de Portugal | AP

Este viernes, la Selección de Portugal dio a conocer su convocatoria para la Fecha FIFA de este mes, en la cual, además de verse las caras con el combinado azteca, también enfrentará a Estados Unidos.

La mala noticia para la afición mexicana es que CR7 no se ha recuperado de la lesión muscular sufrida hace unas semanas, por lo que Roberto Martínez decidió dejarlo fuera de la lista.

Cristiano Ronaldo ya es el máximo goleador en la historia de las eliminatorias | AP

¿Quiénes vienen a México?

Es una realidad que tanto el público mexicano como estadounidense esperaba ver a uno de los referentes de Portugal en la historia del futbol, sin embargo, aunque CR7 no sea parte de la lista de Martínez, el equipo luso brilla por sí solo.

En la lista sobresalen los nombres de jugadores de élite como lo son: Diogo Costa en la portería, Matheus Nunes, Joao Cancelo, Nuno Mendes, Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Felix, Pedro Neto, etc.

Portugal reinaugurará el Estadio Azteca | MexSport

Paulinho y CR7 las grandes ‘decepciones’ de la lista

Hablando parcialmente de México, pese a que la lista presenta  a jugadores de la máxima categoría del futbol europeo, hubo una ausencia ‘especial’ que se une a la de Cristiano, la del delantero de Toluca, Paulinho.

Paulinho quien actualmente vive un gran momento en la Liga MX, fue el nombre ‘más fuerte’ para sustituir a Cristiano en la mini gira de Portugal, sin embargo, el jugador también brilló por su ausencia en la convocatoria de Roberto Martínez  pese  que ya había sido parte de una prelista una semana atrás.

Paulinho dedica su gol a Marcel Ruíz I MEXSPORT

Con los 26 jugadores seleccionados, Portugal manda un mensaje claro ‘vamo a tomarnos esto en serio’ por lo que el duelo de la reinauguración del Estadio Azteca será una de las mejore pruebas para javier Aguirre rumbo a la próxima Copa del Mundo, misma que servirá para medir el nivel de la Selección Mexicana ante jugadores del máximo nivel.

Hungría evitó la clasificación de Portugal | AP
Últimos videos
Lo Último
10:36 FIFA y Carín León lanzan 'Lighter', primera canción del álbum oficial del Mundial 2026
10:25 Harfuch aclara: Hija del ‘Mayo’ Zambada no fue detenida tras operativo en Sinaloa
10:23 ¿Cuánto cuesta comer mariscos en esta Cuaresma 2026? Profeco revela precios
09:59 Santiago Giménez regresa a la convocatoria del AC Milan
09:57 ¿Volverá la Vuelta a México en 2027? Esto se sabe al momento
09:46 ¿Te toca declarar? Estos contribuyentes están exentos ante el SAT en 2026
09:32 Monterrey levanta la mano para albergar los juegos de Irán en la Copa del Mundo
09:25 La Feria de las Artes regresa a CDMX con entrada GRATIS: libros, cosplay, música y más
09:07 Ricardo Salinas Pliego gana batalla legal y recupera sus plataformas de apuestas
08:54 "Confié mucho en mí": Ozziel Herrera reacciona tras remontada de Tigres en Concacaf
Tendencia
1
Futbol Concacaf Champions Cup 2026: Así se jugarán los Cuartos de Final
2
Futbol ¿El Puebla desaparecerá de la Liga MX? Esto es todo lo que se sabe
3
Futbol ¡Oficial! El futbol profesional regresará a Veracruz
4
Futbol ¿Arrepentido? Martín Anselmi quiere aclarar su salida con Cruz Azul
5
Futbol Thibaut Courtois es baja con el Real Madrid por lesión; no estará en Champions League ante Bayern Munich
6
Futbol FIFA sanciona a la Federación Israelí tras solicitud de Palestina
Te recomendamos
FIFA y Carín León lanzan 'Lighter', primera canción del álbum oficial del Mundial 2026
Futbol
20/03/2026
FIFA y Carín León lanzan 'Lighter', primera canción del álbum oficial del Mundial 2026
Harfuch aclara: Hija del ‘Mayo’ Zambada no fue detenida tras operativo en Sinaloa
Contra
20/03/2026
Harfuch aclara: Hija del ‘Mayo’ Zambada no fue detenida tras operativo en Sinaloa
¿Cuánto cuesta comer mariscos en esta Cuaresma 2026? Profeco revela precios
Contra
20/03/2026
¿Cuánto cuesta comer mariscos en esta Cuaresma 2026? Profeco revela precios
Santiago Giménez regresa a la convocatoria del AC Milan
Futbol
20/03/2026
Santiago Giménez regresa a la convocatoria del AC Milan
¿Volverá la Vuelta a México en 2027? Esto se sabe al momento
Otros Deportes
20/03/2026
¿Volverá la Vuelta a México en 2027? Esto se sabe al momento
¿Te toca declarar? Estos contribuyentes están exentos ante el SAT en 2026
Contra
20/03/2026
¿Te toca declarar? Estos contribuyentes están exentos ante el SAT en 2026