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¡Oficial! Cristiano Ronaldo no vendrá a México: Portugal anuncia convocatoria para Fecha FIFA
Luego de varias semanas de incertidumbre, finalmente se confirmó que Cristiano Ronaldo no vendrá a México para enfrentar al Tri en el Estadio Banorte.
Este viernes, la Selección de Portugal dio a conocer su convocatoria para la Fecha FIFA de este mes, en la cual, además de verse las caras con el combinado azteca, también enfrentará a Estados Unidos.
La mala noticia para la afición mexicana es que CR7 no se ha recuperado de la lesión muscular sufrida hace unas semanas, por lo que Roberto Martínez decidió dejarlo fuera de la lista.
¿Quiénes vienen a México?
Es una realidad que tanto el público mexicano como estadounidense esperaba ver a uno de los referentes de Portugal en la historia del futbol, sin embargo, aunque CR7 no sea parte de la lista de Martínez, el equipo luso brilla por sí solo.
En la lista sobresalen los nombres de jugadores de élite como lo son: Diogo Costa en la portería, Matheus Nunes, Joao Cancelo, Nuno Mendes, Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Felix, Pedro Neto, etc.
Paulinho y CR7 las grandes ‘decepciones’ de la lista
Hablando parcialmente de México, pese a que la lista presenta a jugadores de la máxima categoría del futbol europeo, hubo una ausencia ‘especial’ que se une a la de Cristiano, la del delantero de Toluca, Paulinho.
Paulinho quien actualmente vive un gran momento en la Liga MX, fue el nombre ‘más fuerte’ para sustituir a Cristiano en la mini gira de Portugal, sin embargo, el jugador también brilló por su ausencia en la convocatoria de Roberto Martínez pese que ya había sido parte de una prelista una semana atrás.
Con los 26 jugadores seleccionados, Portugal manda un mensaje claro ‘vamo a tomarnos esto en serio’ por lo que el duelo de la reinauguración del Estadio Azteca será una de las mejore pruebas para javier Aguirre rumbo a la próxima Copa del Mundo, misma que servirá para medir el nivel de la Selección Mexicana ante jugadores del máximo nivel.
Os convocados para a dupla jornada nas "Américas" ✈️🌍— Portugal (@selecaoportugal) March 20, 2026
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