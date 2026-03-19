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Futbol

México Femenil Sub 17 golea a Panamá y se afianza en el Clasificatorio de Concacaf

Selección Mexicana Femenil Sub 17 | @Miseleccionfem
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 15:59 - 19 marzo 2026
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Las dirigidas por Miguel Gamero hicieron un partido redondo ante las Canaleras

La Selección Mexicana Femenil Sub 17 firmó una actuación contundente al imponerse 6-1 a Panamá en Costa Rica, en un partido donde las dirigidas por Miguel Gamero mostraron su poder ofensivo y dieron un paso firme rumbo a la clasificación en el torneo.

Tras un inicio cerrado, México logró abrir el marcador y a partir de ahí dominó el encuentro con claridad, reflejando su superioridad en el marcador y en el trámite del juego.

México golea a Panamá con contundencia en Costa Rica

El primer gol llegó al minuto 27, cuando Natalia Pérez abrió el marcador para el conjunto mexicano, desatando la ofensiva tricolor en el partido.

Poco después, al minuto 30, Zoé Sánchez amplió la ventaja con un potente disparo, colocando el 2-0 y encaminando el dominio de México antes del descanso.

Panamá reaccionó al minuto 39 con el gol de Cristabella Ríos, quien recortó distancias para poner el 2-1 momentáneo, generando cierta presión en el cierre del primer tiempo.

Sin embargo, México respondió antes del descanso con el tercer tanto, obra de Vanessa Paredes, quien anotó de cabeza para el 3-1 y devolver la tranquilidad al equipo.

Selección Mexicana Femenil Sub 17 | @Miseleccionfem

Festival de goles de México en el segundo tiempo

En la segunda mitad, el conjunto mexicano mantuvo el control del partido y aumentó la ventaja. Al minuto 69, Naomi Rojo marcó el cuarto gol con un disparo desde fuera del área.

El dominio continuó al minuto 73, cuando Citlali Reyes firmó el quinto tanto del encuentro, consolidándose además como una de las goleadoras del torneo.

Finalmente, Ixchel Uscanga cerró la cuenta con el sexto gol, sellando la goleada 6-1 y confirmando la superioridad de México en el compromiso.

México Femenil Sub-17 vence a Jamaica l X:Miseleccionfem
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