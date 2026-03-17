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Futbol

¡Rumbo a Marruecos! México Sub-17 Femenil golea a Jamaica en el inicio del clasificatorio de Concacaf

México Femenil Sub-17 vence a Jamaica l X:Miseleccionfem
Ramiro Pérez Vásquez 12:45 - 17 marzo 2026
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Las dirigidas por Miguel Ángel Gamero se llevaron los tres puntos con marcador de 9-0

La Selección Mexicana Sub-17 Femenil arrancó con el pie derecho la Eliminatoria de la Concacaf para la Copa del Mundo Femenino 2026 de la categoría con aplastante 9-0 sobre su similar de Jamaica para posicionarse en lo más alto del Grupo C donde también comparte con Costa Rica y Panamá.

¿Cómo fue el partido?

Las mexicanas dominaron ampliamente sobre las caribeñas, apenas al minuto 3 las redes ya se movían después de un disparo cruzado de Citlali Reyes, tan solo minutos después aparecería Mía Urbano tras una jugada colectiva para poner el 2-0 parcial al 7’.

La propia Mía Urbano haría realidad su doblete, en otra gran definición dentro del área y el marcador era de 3-0 en el minuto 17. Y antes del descanso Citlali Reyes no se quedaría atrás y pondría su segundo tanto del juego para que México se fuera al entretiempo 4-0.

Victoria de México Femenil Sub-17 ante Jamaica l X:Miseleccionfem

Nuevo hecho histórico

Después de algunos movimientos, para la segunda parte llegaría el Hat-trick para Reyes en el 50’. Con el tercer tanto a su cuenta la mexicoamericana se colocó como la máxima goleadora entre premundiales y Mundiales de la especialidad con 11 dianas superando a Valerie Vargas que se quedó con 10.

Aun habría más y al 64 Urbano diría presente en el marcador con su Hat-trick con golazo incluido; Ixchel le puso número a su cuenta desde larga distancia para extender el marcador a 7-0. Emily Delgado con un remate dentro del área catapultaba el octavo.

Selección Mexicana Sub-17 l X:Miseleccionfem

Finalmente, para cerrar con broche de oro Bianka Arredondo pondría el novio definitivo con un portentoso gol desde larga distancia para poner esto inamovible y con los tres puntos en la bolsa, desde San Rafael de Alajuela en Costa Rica, en el inicio de los clasificatorios rumbo al Mundial de Marruecos. Su siguiente rival será Panamá.

Cabe mencionar, que son 12 las selecciones que competirán por un boleto para el Mundial en Marruecos, las cuales están repartidas en tres grupos de cuatro equipos. Los líderes de cada sector y el mejor de los segundos lugares serán los cuatro que clasifiquen al torneo de la FIFA.

México Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO7

República Dominicana, Panamá, Haití, Jamaica, Costa Rica, El Salvador, Bermudas y Nicaragua clasificaron por la Primera Ronda. Mientras que Estados Unidos, Canadá, México y Puerto Rico llegaron a la Ronda Final de forma automática por su posición en la Clasificación de la Concacaf.

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